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南台科大休閒系辦「爬樹訓練班」 輔導學生考專業證照

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大休閒系開辦爬樹訓練班、輔導考專業證照增加學生戶外事業競爭力。圖／王嘉淳提供
南台科大休閒系開辦爬樹訓練班、輔導考專業證照增加學生戶外事業競爭力。圖／王嘉淳提供

南台科大休閒事業系開辦少見的「爬樹訓練班」並輔導考專業證照，讓學生在各種戶外與休閒事業都更有競爭力。指導老師王嘉淳指出，這次系上引進各專業師資培訓24名學生，最終18人75%成功通過考試取得「攀樹丙級教練證照」。

王嘉淳表示，學生須學習專業技術與系統架設：熟練單結、雙八結、普魯士結、布萊克氏結及稱人結等關鍵繩結，並獨立完成豆袋投擲與攀樹系統建構。

學生先於校園基礎演練與環境風險評估，後移師「臺南山上花園水道博物館」，針對不同樹種練習進階無腳繩攀爬技術例如身體推進法、腳鎖法，學習雙場域實務進階技巧。

王嘉淳說，培訓專注領隊素養與風險管理，強調安全第一，並融入情境演練，教導學生運用語言與動作引導參與者克服高空緊張情緒，培養探索教育引導員溝通與應變能力。

王嘉淳說，取得證照對投入探索教育、戶外體驗活動、攀樹體驗場地、休閒農場、營隊活動公司都有幫助，可勝任活動教練、教練助理、安全維護員與場域操作人員。而所學繩索技術、安全確保與風險判斷能力，可通用於溯溪、登山、溪谷活動及高空探索設施等多元戶外休閒領域。

校方表示，該課程獲勞動部「大專校院就業學程企業預聘青年計畫補助，攜手「一草一木戶外工作室」導入專業師資與繩索實務，以理論與實務並行的方式，協助大三與大四學生掌握攀樹安全知識、繩索操作及現場執行能力，全面提升探索教育與戶外休閒產業的實務技能，奠定未來職涯基礎。

校長黃能富表示，學校將持續深化產學合作與實務教學，將業界師資與證照資源導入校園，協助學生全面提升專業力與就業競爭力。休閒系主任楊蓓涵表示，實務訓練與產業接軌，能讓學生將課堂知識轉化為未來職涯所需的專業能力。

她說，培訓不僅著重攀爬技能，更以培養未來探索教育產業人才為目標。課程設計使學生從過去的「活動參與者」，逐步轉換為具備實務能力的「活動帶領者」。

楊蓓涵表示，休閒系長期重視學生專業實務操作與就業競爭力。將持續規畫具就業導向專業訓練，協助學生累積實務經驗與權威證照，建構從課程學習、技能培訓到「產業就業」完整人才培育鏈，培育符合探索教育與戶外休閒產業需求的專業人才。

南台科大休閒系開辦爬樹訓練班、輔導考專業證照增加學生戶外事業競爭力。圖／王嘉淳提供
南台科大休閒系開辦爬樹訓練班、輔導考專業證照增加學生戶外事業競爭力。圖／王嘉淳提供

南台科大休閒系開辦爬樹訓練班、輔導考專業證照增加學生戶外事業競爭力。圖／王嘉淳提供
南台科大休閒系開辦爬樹訓練班、輔導考專業證照增加學生戶外事業競爭力。圖／王嘉淳提供

南台科大休閒系開辦爬樹訓練班、輔導考專業證照增加學生戶外事業競爭力。圖／王嘉淳提供
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南台科大休閒系開辦爬樹訓練班、輔導考專業證照增加學生戶外事業競爭力。圖／王嘉淳提供
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