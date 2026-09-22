贏了加2分？雲林某科大老師邀學生比腕力 外籍生當場手臂骨折送醫

雲林縣某科技大學傳出教師與學生比腕力，造成一名外籍生手臂骨折。有同學在社群平台Threads發文，指稱教師當時以「贏了加2分」邀約學生比腕力。校方今表示，初步調查事發於課間休息時間，教師否認有「贏了加2分」情事；受傷學生術後恢復良好，預計明天出院，也已通令全體教師檢討課堂活動，嚴禁安排與課程無關、具危險性或涉及成績對價的不當行為。

有網友在Threads發文表示，9月16日在課堂期間，老師找一名平時有健身習慣的外籍學生比腕力，並稱「贏了加2分」。比腕力過程突然傳出巨大斷裂聲，學生手臂當場骨折、嚴重變形，送醫後接受手術，置入骨板及鋼釘，班上多名學生目睹過程受到驚嚇。

該名網友並質疑校方是否完成校安通報，也質疑受傷學生後續照護是否由其他學生承擔，另認為教師握有評分權，在課堂提出「贏了加2分」的比腕力活動，學生是否真的有拒絕空間。

校方表示，事發第一時間授課教師立即通報護理室及校安中心，陪同學生搭乘救護車就醫。受傷學生術後恢復狀況良好，預計明天出院，校方將持續協助出院及復健事宜，該名教師也將主動負擔學生住院期間的自費醫療、手術及照護相關費用，學生住院期間，系上師長也多次前往探視並致贈營養品。

針對社群平台上的質疑，校方指出，校方已啟動調查，初步確認事故發生在課間休息時間，教師否認「贏了加2分」的說法，另對於要求其他學生排班到醫院照顧傷者一事，調查後並無此情形，後續將由相關單位進一步釐清教師教學行為及事件處理過程。

由於多名學生目睹同學受傷，校方表示，學務處及諮商輔導中心已介入，針對受到驚嚇的學生提供心理諮商及創傷輔導；教務處也已啟動受傷學生的課業輔導與彈性修課機制，確保學生受教權益不受影響。

校方強調，此次事件顯示教師課堂活動設計及風險控管仍有精進空間，已通令全體教師檢討課堂活動，避免安排與課程無關、具危險性或涉及成績對價的行為，並強化教師教學倫理、危機處理及校安通報知能，同時檢討校安事件通報及後續處理流程。

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