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北科大志工深入泰北校園 陪伴171生遊戲中學華文

中央社／ 台北22日電

台北科技大學山孩國際志工社前進泰北服務，以華文教育為核心，在遊戲、實作活動中陪伴2校共171名學生學習，並透過家庭訪視，將服務從課堂延伸到社區。

北科大今天發布新聞稿，山孩國際志工社前進泰北服務今年邁入第2年，共有9名學生前往泰國清萊府復華中學及蒙恩學校，在跨文化場域中累積溝通、應變與服務實踐經驗。

北科大志工依據當地學童的年齡及華文學習程度設計課程，透過遊戲、圖片及實作活動提升課堂互動，同時還將衛生及反毒教育融入教學內容。

課餘期間，志工也協助整理圖書館與物資，布置校園牆面彩繪及布告欄，並走入社區進行家庭訪視，深入了解當地學生的生活與學習環境。

北科大課外活動指導組承辦人黃裕隆表示，推動國際志工服務，不僅是將所學帶到海外，更期盼學生走進不同的生活環境，學習理解需求、傾聽彼此。

黃裕隆表示，透過與當地師生長時間相處與互動，學生也能體會服務並非單方面的給予，而是在陪伴過程中彼此理解、互相學習。北科大將持續鼓勵學生將課堂學習延伸到真實場域。

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