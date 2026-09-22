深耕技職教育27載 苗栗農工畜保科教師鍾武龍榮獲今年教育部師鐸獎

國立苗栗農工畜產保健科老師鍾武龍榮獲今年教育部師鐸獎，他也是畜產保健科畢業校友，返母校服務27年來，歷任導師、畜保科主任、訓育組長及教學組長，始終秉持「在學生的需要上看見自己的責任」的信念，以快樂學習、熱情生活為教育理念，陪伴學生突破學習困境、建立自信，在屬於自己的舞臺上發光發熱。

苗農表示，學校已連續四年有教職人員榮獲師鐸獎殊榮，展現教師團隊深厚的教育專業與熱忱，也彰顯學校長年深耕技職教育、培育優秀人才的豐碩成果。鍾武龍是苗栗農工畜產保健科校友，畢業後奮發苦讀，一路考取二專、二技、碩士到博士班，目前是台北市立大學教育學系博士候選人。

教學創新方面，鍾武龍致力推動科學探究、專題製作及跨領域課程，曾以「搏動綠能大探索」課程榮獲教育部教學卓越獎佳作，並參與高瞻計畫，與國科院、國立台灣師範大學及工研院進行跨域合作，開發創新教材與素養導向課程，將理論、實作與產業需求緊密結合。

他長期指導學生參與各項競賽，成果斐然。自民國99年至115年間，指導全國小論文競賽累計獲獎289件；110年至115年間，指導全國讀書心得寫作競賽累計獲獎121件；在全國農業類技藝競賽中，學生累計獲得19次個人獎，其中包括6座金手獎，並獲得13次團體獎。

另於專題製作、科學展覽及大專院校創意競賽中屢創佳績，充分展現技職教育「做中學、學中做」的實踐精神；2021年也曾獲「杏壇芬芳獎」 肯定。

校方說，除專業教學，鍾武龍擔任導師期間，曾長期陪伴多名遭遇情緒困擾的學生，主動與家長及專業人員合作，建立支持網絡，在學生最需要的時刻從不缺席。一句「老師，謝謝您當時沒有放棄我」，成為他持續投入教育的重要力量。他也積極協助經濟弱勢學生申請獎助學金，長期捐助學校教育儲蓄戶，並連續多年投入夜間陪讀、升學輔導、模擬面試及備審資料指導，讓來自不同家庭背景的孩子，都能獲得公平發展與勇敢追夢的機會。

苗農校長張世波表示，鍾老師從苗農畢業後返母校任教，將母校的栽培轉化為陪伴學生前進的力量，在教學、輔導及行政工作上始終全力以赴，不僅是學生的良師，也是技職教育的傑出典範。「苗農成就了武龍老師，武龍老師也成就了苗農」，他以教育大愛引導學生突破困境、超越自我，更將專業與溫暖持續傳承給下一代。

鍾武龍說，自己求學時也曾在迷惘與自我懷疑中徘徊，幸而遇見高職導師的鼓勵與陪伴，才重新找到方向。未來仍將秉持「快樂學習、熱情生活」的信念，以愛與專業陪伴更多孩子勇敢追夢，將教育的光與熱傳遞給下一個世代。

國立苗栗農工畜產保健科老師鍾武龍榮獲今年教育部師鐸獎。圖／苗栗農工提供

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

苗栗 師鐸獎 技職教育 教育部 教師 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往