2026台灣創新技術博覽會奪4獎 崑山科大師生專利技轉業界

崑山科大師生參加剛落幕的2026台灣創新技術博覽會競賽，脫穎而出獲 1金、2銀、1銅 ，成績亮眼。校方說，這再次展現師生團隊強大的創新創造力與產學合作實效。
崑大視傳系老師鄭中義與學生張殊音、張雅文等設計的作品「字母杯組」贏得展覽金牌，作品以印有 A至Z26個英文字母的現代風格杯組，導入「The Typefaces」現代化字體設計，消費者可自由選擇與重組字母例如排列成「LOVE」，賦予杯組傳遞情感與祝福的意義。杯身與字母採用黑白對比色設計以強化視覺焦點，具跨領域IP授權與文創商品化價值。
機械工程系老師劉鑑德與張育斌及學生邱閔暘、劉亮均、謝韓德研發的作品「手持式摩擦攪拌銲接工具及其應用方法」獲發明競賽銀牌。該技術屬於機械類專利，創新開發手持式摩擦攪拌銲接（FSW）工具與應用工法，設計可用於高分子材料等接合應用，提升現場施作與彈性加工的實用性。
「先進應用材料工程系」老師許豪麟及學生史瓦帝尼籍馬希布、王思詞、陳峰正、黃懷立、林姵妤研發的作品「三維束狀多壁奈米碳管及其製備方法與工作電極應用」同獲發明競賽銀牌。該技術屬無機與高分子化學類專利，成功製備出三維束狀結構的多壁奈米碳管，並應用於工作電極與超級電容元件中，具備高電容密度、高能量密度以及優異的充放電循環特性。
劉鑑德與張育斌老師及學生郭威良、莊學汶、李俊毅、王鈞濬、謝雨恩研發的第二項作品「電動二輪車用翼型可收折追日系統」拿下發明競賽銅牌，團隊包含莊學汶、李俊毅、劉威宏等人共同研發，該專利響應綠能減碳趨勢，電動二輪車上加裝左右共8片如鳥類翅膀般可收折的太陽能板，並搭配簡易追日系統達到最佳充電效率，提供車輛自主充電與零碳排里程，兼具操作便利、安全與易維護性，已進行產業技術移轉合作推廣。
校長李天祥表示，學校長期全力營造優質創新研發環境，鼓勵師生結合課堂專業知識與產業實務需求，踴躍參與國內外各項發明競賽與展覽。這次勇奪1金2銀1銅，展現師生在工程技術與視覺設計領域的堅實底蘊。學校將持續推動產學合作與技術移轉，協助師生將專利創意轉化為具市場競爭力的產品，為產業發展與社會永續注入更多創新動能。
115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及521名服務屆滿40年的資深優良教師。教育部長鄭英耀表示，教育部今年起鼓勵地方政府支持獲獎教師帶職帶薪出國進修；明年也將正式啟動中小學教師教學創新行動計畫，提供教師教學創新與研究的機會。
被譽為「鋼琴的調色師」的俄羅斯鋼琴家伊利亞‧拉什科夫斯基（Ilya Rashkovskiy），26 、2７日將在台北國家音樂廳和高雄衛武營國家表演廳舉行鋼琴獨奏會。拉什科夫斯基將帶來舒伯特《降B大調第二十一號鋼琴奏鳴曲》D. 960，以及拉赫瑪尼諾夫《音畫》練習曲作品39全套九首，以兩部情感深厚、風格鮮明的作品，展現鋼琴在歌唱性、音色與戲劇張力上的豐富表情。
115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天舉行，國立苗栗農工畜產保健科教師鍾武龍獲師鐸獎，他國中時成績幾乎墊底，進入技高畜牧獸醫科就讀後，受到教師鼓勵後一路重考、升學，最終回到母校任教，他認為自己的教育歷程就是一個「傳承」。
教育部今天頒發師鐸獎，新北市豐珠中學教師羅琬臻是最年輕得主，自陳在偏鄉服務2年就動了離校念頭，但校長問了一句話，勾起她與...
美國總統川普八月中在美韓年度軍事演習舉行前突然下令縮減規模，導致演習時間腰斬，再度讓外界關注美韓同盟是否正在發生變化。川普第一任期就曾暫停美韓軍演，如今又要求重新檢視駐韓美軍、國防費用與同盟任務，美韓關係正從過去單純聚焦北韓威脅，逐漸轉向利益與責任重新分配。
川普政府大幅刪減科研相關預算、限縮外國人才聘用，令人憂心這不利於美國的長期發展。其實就如 70 頁〈讓美國再次偉大，那科學呢？〉所說，「政府並非一直都是科學研究的主要資助者。……到了1940年代，聯邦政府才開始資助基礎研究。」然後二次大戰及後續的冷戰，尤其是蘇聯率先發射人造衛星後，美國政府對科學研究的投資更是大幅提升。我這篇標題所說的，便是在其中扮演關鍵角色的布希（Vannevar Bush）。
布希很早就同時跨足學界、產業界與政府部門。他於 1916 年取得美國麻省理工學院（MIT）的電機博士學位後，在麻州一所私立大學任教，同時掌管一家無線電公司的實驗室。第二年美國加入一次大戰，他受美國國家研究委員會委託，開發出透過測量地磁變化，來偵測潛艇的裝置，雖未被採用，卻領教了軍方的保守作風。
一次大戰結束後，布希到MIT電機系任教，又是教學、發明、經營企業三線並行，他與朋友創立的雷神公司，後來還成為重要的美國國防承包商。1927 年，他為了研究電網互聯的最佳化，發明「乘積積分儀」來模擬繁複的計算；四年之後他進一步發明「微分分析儀」，成為第一部能夠計算微積分的類比式計算機。
1938 年
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