2026台灣創新技術博覽會奪4獎 崑山科大師生專利技轉業界

崑山科大師生參加剛落幕的2026台灣創新技術博覽會競賽，脫穎而出獲 1金、2銀、1銅 ，成績亮眼。校方說，這再次展現師生團隊強大的創新創造力與產學合作實效。

崑大視傳系老師鄭中義與學生張殊音、張雅文等設計的作品「字母杯組」贏得展覽金牌，作品以印有 A至Z26個英文字母的現代風格杯組，導入「The Typefaces」現代化字體設計，消費者可自由選擇與重組字母例如排列成「LOVE」，賦予杯組傳遞情感與祝福的意義。杯身與字母採用黑白對比色設計以強化視覺焦點，具跨領域IP授權與文創商品化價值。

機械工程系老師劉鑑德與張育斌及學生邱閔暘、劉亮均、謝韓德研發的作品「手持式摩擦攪拌銲接工具及其應用方法」獲發明競賽銀牌。該技術屬於機械類專利，創新開發手持式摩擦攪拌銲接（FSW）工具與應用工法，設計可用於高分子材料等接合應用，提升現場施作與彈性加工的實用性。

「先進應用材料工程系」老師許豪麟及學生史瓦帝尼籍馬希布、王思詞、陳峰正、黃懷立、林姵妤研發的作品「三維束狀多壁奈米碳管及其製備方法與工作電極應用」同獲發明競賽銀牌。該技術屬無機與高分子化學類專利，成功製備出三維束狀結構的多壁奈米碳管，並應用於工作電極與超級電容元件中，具備高電容密度、高能量密度以及優異的充放電循環特性。

劉鑑德與張育斌老師及學生郭威良、莊學汶、李俊毅、王鈞濬、謝雨恩研發的第二項作品「電動二輪車用翼型可收折追日系統」拿下發明競賽銅牌，團隊包含莊學汶、李俊毅、劉威宏等人共同研發，該專利響應綠能減碳趨勢，電動二輪車上加裝左右共8片如鳥類翅膀般可收折的太陽能板，並搭配簡易追日系統達到最佳充電效率，提供車輛自主充電與零碳排里程，兼具操作便利、安全與易維護性，已進行產業技術移轉合作推廣。

校長李天祥表示，學校長期全力營造優質創新研發環境，鼓勵師生結合課堂專業知識與產業實務需求，踴躍參與國內外各項發明競賽與展覽。這次勇奪1金2銀1銅，展現師生在工程技術與視覺設計領域的堅實底蘊。學校將持續推動產學合作與技術移轉，協助師生將專利創意轉化為具市場競爭力的產品，為產業發展與社會永續注入更多創新動能。

機械系劉鑑德老師(右2)團隊作品「手持式摩擦攪拌銲接工具及其應用方法」獲銀牌。圖／校方提供

視傳系鄭中義老師(右)指導作品「字母杯組」奪得金牌。圖／校方提供

劉鑑德老師(右2)團隊作品「電動二輪車用翼型可收折追日系統」獲得銅牌。圖／校方提供

應材系許豪麟老師(中)團隊作品「三維束狀多壁奈米碳管及其製備方法與工作電極應用」奪銀。圖／校方提供

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