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北科大創博會7項技術獲9獎 橫跨AI防詐、半導體廢氣處理、生態防護

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
北科大電機系講座教授黃有評（右）榮獲台灣創新技術博覽會銅牌獎及微星科技企業特別獎。圖／北科大提供
北科大電機系講座教授黃有評（右）榮獲台灣創新技術博覽會銅牌獎及微星科技企業特別獎。圖／北科大提供

2026年台灣創新技術博覽會日前落幕，台北科技大學在發明競賽中展現跨域研發能量，7項技術共獲9項獎項，包括2項金牌獎、5項銅牌獎及2項微星科技企業特別獎，成果涵蓋智慧運動、自主移動、生態防護、半導體廢氣處理、智慧影像及AI防詐等領域。

車輛系教授蕭耀榮研發的「複合式旋轉阻力器」（專利號I939295）榮獲金牌獎及微星科技企業特別獎。該技術結合電磁磁極與永磁磁極，開發複合式多磁極磁流變液阻力器，可提升單位體積扭力，在相同電流功率下產生更高扭力，並具備反應快速、低噪音、低耗能及輕量化等特色，可應用於智慧運動、復健系統，以及煞車與阻力控制裝置。

資工系特聘教授陳彥霖團隊的兩項智慧移動技術分獲金牌及銅牌。其中，「視覺同步定位與地圖建構之參數自適應方法及系統」（申請號115116354）針對V-SLAM在高速移動、劇烈旋轉及低紋理環境下容易追蹤失敗的問題，導入自適應特徵提取、匹配及建圖策略，並已於實驗車體及多旋翼無人機完成驗證，可應用於先進駕駛輔助、智慧移動機器人及無人機自主導航。

另一項「基於輕量化深度估計模型之無人機自主避障方法及系統」（申請號115118062），結合輕量化深度估計及超像素分割技術，透過單目影像判斷碰撞風險並轉換為飛行控制指令，可應用於商業巡檢、農業、物流及勘災等場域。

電機系講座教授黃有評的「防護系統及防護方法」（申請號115113208）榮獲銅牌獎及微星科技企業特別獎。該技術整合電腦視覺、AIoT及生態監測，可預測動物移動方向，並啟動警示或驅離機制，已應用於機場防鳥擊、獼猴驅離、果園驅鳥及鳥類生態監測等場域。

製科所特聘教授何昭慶、教授張元震及郭佳儱等團隊研發的「去除有害廢氣之系統以及氣泡產生裝置」（專利號M675739）獲銅牌獎。該技術透過奈米微氣泡、光熱輔助反應及閉迴路監測，提高一氧化氮等有害廢氣的處理效率，同時降低能耗，為產學合作成果，可應用於半導體、平面顯示器及精密化學等產業。

資財系副教授鍾建屏團隊研發的「用於偵測詐騙之語音辨識方法」（專利號I904863）獲銅牌獎，打造「AntiFraud-GPT」情緒—語意融合分析平台，透過語音及文字分析辨識潛在詐欺風險，可應用於保險理賠、企業貸款、授信審核及客服等場域。

資財系助理教授彭祖乙的「智慧影像辨識系統」（專利號I885513）同樣獲銅牌獎，以持續學習及裝置韌性管理為核心，可應用於工地安全、火災與土石流監測、生態農業、智慧交通及無人場域管理。該技術已於Embedded World 2026與廠商合作完成實機及系統展示，並取得歐美多國商機，推動技術從研發進一步走向國際市場驗證。

<a href='/search/tagging/2/北科大' rel='北科大' data-rel='/2/127953' class='tag'><strong>北科大</strong></a>車輛系教授蕭耀榮（右）榮獲台灣創新技術博覽會金牌獎及微星科技企業特別獎。圖／北科大提供
北科大車輛系教授蕭耀榮（右）榮獲台灣創新技術博覽會金牌獎及微星科技企業特別獎。圖／北科大提供

北科大資財系助理教授彭祖乙（右）榮獲台灣創新技術博覽會銅牌獎。圖／北科大提供
北科大資財系助理教授彭祖乙（右）榮獲台灣創新技術博覽會銅牌獎。圖／北科大提供

北科大資財系副教授鍾建屏（右）榮獲台灣創新技術博覽會銅牌獎。圖／北科大提供
北科大資財系副教授鍾建屏（右）榮獲台灣創新技術博覽會銅牌獎。圖／北科大提供

北科大於「2026年台灣創新技術博覽會」獲2金5銅及2項企業特別獎，參與師生大合影。圖／北科大提供
北科大於「2026年台灣創新技術博覽會」獲2金5銅及2項企業特別獎，參與師生大合影。圖／北科大提供

北科大資工系特聘教授陳彥霖（右）榮獲台灣創新技術博覽會一金一銅。圖／北科大提供
北科大資工系特聘教授陳彥霖（右）榮獲台灣創新技術博覽會一金一銅。圖／北科大提供

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