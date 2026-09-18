全國總務會計主管齊聚嶺東科大 共議技專校務治理新局

教育部「115學年度全國技專校院總務暨會計主管會議」今天於嶺東科技大學舉行，來自全國技專校院的總務、會計主管及相關長官、主持人與主講人等141位與會者齊聚，透過政策說明、專題分享及綜合座談，交流校務行政與財務管理實務，共同探討高等教育環境變遷下的校務治理課題。

此次會議由教育部主辦、嶺東科大承辦，今天上午舉行開幕式，會議中安排相關業務政策說明及專題分享，協助各校掌握總務、會計業務最新政策與推動方向。透過全國技專校院行政主管齊聚交流，分享第一線執行經驗，讓各校在政策理解之外，也能從實務面相互借鏡，提升行政作業效能與校務治理品質。

今天下午綜合座談由教育部技職司司長柯今尉出席，與全國技專校院總務及會計主管面對面交流，針對當前校務行政與財務工作所面臨的議題交換意見。

嶺東科大校長陳仁龍表示，總務與會計工作雖屬校務行政體系，卻是支撐學校教學、研究與各項發展的重要基礎。面對高等教育環境快速變化，各校更需要透過跨校交流與經驗分享，持續精進行政專業與校務治理能力。此次全國主管齊聚嶺東，不僅提供專業交流的平台，也讓各校彼此學習、凝聚共識，共同為技專教育發展努力。

嶺東科大指出，面對少子女化及高等教育環境持續轉型，各校行政團隊除了依法辦理各項業務，也必須持續強化資源整合、風險管理及行政服務品質，才能為教學與人才培育提供穩健的支持。

教育部技職司司長柯今尉出席，與全國技專校院總務及會計主管面對面交流，針對當前校務行政與財務工作所面臨的議題交換意見。圖／嶺東科技大學提供

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