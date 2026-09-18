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台科大建置全台首座校園微電網 災害下可自主供電8小時

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台科大華夏校區於教學大樓屋頂設置229.68kWp太陽光電板，透過微電網整合校園用電與儲能設備，綠電可優先供應校園，達成100%綠電自發自用。圖／台科大提供
台科大華夏校區於教學大樓屋頂設置229.68kWp太陽光電板，透過微電網整合校園用電與儲能設備，綠電可優先供應校園，達成100%綠電自發自用。圖／台科大提供

為提升校園能源自主及強化城市防災韌性，台電推動「大學節能及電力韌性推動建置案」，台科大獲選為北區第一所學校，於今年初在華夏校區建置電網系統，整合太陽光電、儲能備援發電及智慧能源管理等設備，若災害發生，則能自主供電、防災備援，也是全台首座都市型校園微電網。

台科大說明，華夏校區微電網系統平時與台電電網併聯運轉，透過智慧能源管理系統（EMS）進行最佳化能源調度，搭配時間電價執行尖離峰移轉、儲能充放電控制及再生能源管理，有效提升能源使用效率。預估每年可節省約54萬元電費，若進一步最佳化儲能備載比率及出售綠電憑證，效益可達126萬元。

另外，華夏校區也於教學大樓屋頂設置229.68kWp太陽光電板，透過微電網整合校園用電與儲能設備，綠電可優先供應校園，達成100%自發自用，減少依賴外部電力。

若發生颱風、地震等導致市區電力中斷，台科大也說，微電網也能自動切換至孤島模式，負擔全校正常用電4小時，確保重要設施運作。若進一步將儲能系統及柴油備援發電機優先供應避難中心照明、通訊、資訊設備及民生必要用電，孤島運轉時間延長至8小時。

台科大總務長周瑞生表示，微電網除了節省電費、能源套利等有形效益外，更重要的是強化防災韌性，並提供教學研究與能源教育的Living Lab場域，讓校園不只是能源使用者，也成為連結社區、實踐永續的據點。

本次微電網建置包括229.68kWp太陽光電系統、2MWh大型儲能系統、2組100kW直流快速充電樁、1組400kW連續輸出功率柴油備援發電機，以及能源管理系統展示室等設施。EMS能源管理系統則具備發電預測、最佳化能源調度、電池健康狀態評估、時間電價管理、孤島運轉控制及24小時即時監測功能。

周瑞生也說，台科大投入逾5000萬元整治土木環境設施，再搭配台電1億元補助，逐步完善校園能源管理及防災備援能力。另外，華夏校區聚鈺樓也作為新北市緊急避難中心，特別設置急用插頭、USB充電孔，當發生大規模停電時，可提供民眾應急設備充電，維持生活基本需求，也善盡大學責任。

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