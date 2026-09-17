北科大赴義展出新媒體藝術 從公廁關注性別議題

台北科技大學互動設計系師生參與在義大利米蘭舉辦的新媒體藝術展，其中助理教授莊澤光的VR（虛擬實境）作品「廁意識」，從公共廁所設計出發，探討性別、身分議題。

北科大今天發布新聞稿，9月16日到10月25日在米蘭MEET Digital Culture Center舉辦的「2030：群作用・共振——人類、AI、儀式與虛擬記憶」展覽中，集結多組台灣新媒體藝術創作者，北科大互動設計系師生及校友也透過數位影像、VR沉浸式媒體作品，呈現跨域創作能量。

北科大展出的作品，多從地方記憶、民間信仰、公共空間與身體經驗。例如莊澤光的「廁意識」，透過虛擬實境的體驗，讓民眾觀察到廁所不僅是解決生理需求的場域，也是一個交織性別、身分、資訊與權力的空間。

在「廁意識」的沈浸式體驗中，觀眾不只是要在男女廁之間選擇，也會被引入老人、跨性別者、行動不便者等身分，體驗如廁經驗中的限制、被觀看視角，反思個體在制度、文化與科技中的位置。

另一個參展作品「炭火之心」，由互動設計系大二學生陳柏魁、畢業校友藍科晨、謝妤羚創作，以台灣火、香火、祈願及民間信仰等元素，透過VR與互動敘事，建構可供觀眾進入的虛擬空間，將儀式中的視覺、空間與身體感受轉化為數位經驗。

互動設計系教授曹筱玥的「複音之海」，轉譯作家鍾文音的小說「想你到大海：百年前未完成的懸念，來到了雨水的盡頭」，取用書中核心意象，結合數位影像、投影及互動式多媒體，為閱讀帶來更多元的體驗。相關展覽資訊可參考北科大網站。