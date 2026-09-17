快訊

台積電漲45元收2,425元！拉抬台股439點收復月線 PCB族群卻成重災區

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

聽新聞
0:00 / 0:00

北科大赴義展出新媒體藝術 從公廁關注性別議題

中央社／ 台北17日電

台北科技大學互動設計系師生參與在義大利米蘭舉辦的新媒體藝術展，其中助理教授莊澤光的VR（虛擬實境）作品「廁意識」，從公共廁所設計出發，探討性別、身分議題。

北科大今天發布新聞稿，9月16日到10月25日在米蘭MEET Digital Culture Center舉辦的「2030：群作用・共振——人類、AI、儀式與虛擬記憶」展覽中，集結多組台灣新媒體藝術創作者，北科大互動設計系師生及校友也透過數位影像、VR沉浸式媒體作品，呈現跨域創作能量。

北科大展出的作品，多從地方記憶、民間信仰、公共空間與身體經驗。例如莊澤光的「廁意識」，透過虛擬實境的體驗，讓民眾觀察到廁所不僅是解決生理需求的場域，也是一個交織性別、身分、資訊與權力的空間。

在「廁意識」的沈浸式體驗中，觀眾不只是要在男女廁之間選擇，也會被引入老人、跨性別者、行動不便者等身分，體驗如廁經驗中的限制、被觀看視角，反思個體在制度、文化與科技中的位置。

另一個參展作品「炭火之心」，由互動設計系大二學生陳柏魁、畢業校友藍科晨、謝妤羚創作，以台灣火、香火、祈願及民間信仰等元素，透過VR與互動敘事，建構可供觀眾進入的虛擬空間，將儀式中的視覺、空間與身體感受轉化為數位經驗。

互動設計系教授曹筱玥的「複音之海」，轉譯作家鍾文音的小說「想你到大海：百年前未完成的懸念，來到了雨水的盡頭」，取用書中核心意象，結合數位影像、投影及互動式多媒體，為閱讀帶來更多元的體驗。相關展覽資訊可參考北科大網站。

北科大 性別 公廁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹市城市願景展10月3日登場　「風城編碼」解鎖竹市未來

南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營摘金銀牌與最佳創意獎

清大中秋詠月系列音樂會將登場 聲樂家乘SUP在成功湖演唱

公館街區變身無牆美術館！2026巷弄藝術節《巷口微光》8組藝術家登場

相關新聞

成大校門70年牌樓遭車撞缺角…校友心疼 文化局趕赴現勘

擁有70年歷史的國立成功大學「窮理致知」紀念校門牌樓，在2021年登錄為台南市歷史建築，孰料，昨下午遭一輛工程抓斗車不慎撞落，導致牌樓水泥塊剝落一角，引發大批師生議論，經調查該車輛為校方委託的施工車輛，南市文化局獲報今早也趕往會勘，研擬修復方案。

教育新血流失／「家長的不信任最消耗」 特教老師轉戰安親班 揭第一線教育現場殘酷真相

大人的一舉一動很容易在孩子心中留下種子，成為未來茁壯的根基。拿到教師證、現職安親班老師的蔡老師，受到孩提時代老師的影響，決定步入「當老師」這條路。

教育新血流失／國中特教師站前線救火！不解為同件事「一直繞圈」 盼校方當靠山

家茵擔任國中特教老師已經第三年，教導七、八、九年級的特殊孩子英文、數學和社會技巧。

教育新血流失／教育淪健保遭濫用？14年資深師出走 嘆零成本投訴逼出「防禦性教學」

今天到校，完成了離職手續。我正式開始一個漫長、暫時還看不到盡頭的暑假。是的，我離職了。」7月20日，擁有5.3萬粉絲的「羊咩老師」寫下這段文字，立刻在教育界引起共鳴…

東海大學精農創新「減法革命」節水70% 勇奪農業永續金級獎

東海大學智慧暨精緻農業學位學程以科技為農業做「減法」，整合草生栽培、電動農機、地下精準灌溉與農機共享機制，創下節水70%、田間管理省工85%的亮眼成果，更推動農地「留白50%」還地於自然，勇奪「台灣農業永續獎－永續農業創新獎金級」。

獲選東海大學傑出校友 張峯源現仍聞得到學校的草地和泥土味

台中市政府經濟發展局長張峯源榮獲東海大學第27屆傑出校友，他是第32屆化工系（現為化材系）畢業。他因曾任新北市及台中市政府經濟發展局長，長期投入產業政策、城市經濟與公共事務且有傑出表現而獲選。對此，張峯源今天表示，非常感謝母校的栽培，未來會把握機會回饋母校，讓更多東海人為國家和社會奉獻心力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。