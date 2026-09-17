獲德國紅點設計獎與專利 崑山科大研發雙模式沖泡保溫瓶開賣

崑山科大餐飲管理廚藝系教授施智偉身兼產品開發營運處長，他帶領團隊研發「雙模式沖泡保溫瓶」，兼具創新機能與美感造型設計，獲國際權威設計獎項「2026德國紅點設計獎」紅點獎（Red Dot Winner）肯定，該產品將沖煮器具與保溫瓶概念完美結合，成功打破傳統隨身杯的單一功能限制。

這款兼具專利與國際大獎榮譽的雙模式沖泡保溫瓶，已可在崑山科大師生經營的Olala 咖啡館買得到，校方歡迎前往選購與體驗。

校方表示， 又稱「環保聰明杯」的製作技術已移轉給亨叡亨達模具公司，授權推動量產。產品也吸引多家知名企業洽談聯名合作，包含馳諾瓦、金車，並與台灣菸酒公司攜手推出「經典 1919 紀念款保溫瓶」，不僅為學校產學合作樹立卓越典範，更展現出台灣原創設計躍上國際舞台的堅強實力。

施智偉與學生張子軒、鄭承恩、陳瑩芷及陳宇姿獲教育部高教深耕計畫「技術商品化」補助，這款保溫瓶在技術研發上取得重大突破，已取得名為「兩用式沖泡裝置」的中華民國發明專利。

產品採304雙層不鏽鋼主體與內層陶瓷塗層，搭配真空結構實現長效保溫保冷效果，內部有獨家專利二合一濾網結構與雙功能杯蓋，同時支援「過濾式手沖」與「浸泡式」兩種萃取模式，讓使用者隨時隨地能根據個人喜好用不同層次風味咖啡，兼具易拆洗、可重複利用與減塑環保等多重優勢。

校方說，產品自發表便在各大創新競賽中屢創佳績，展現極高技術成熟度與市場潛力，深獲產官學界的高度肯定。

施智偉說，這項研發成果不僅是國際榮耀，更成功跨越學術研發與市場商品化鴻溝，從取得發明專利、獲50萬元技轉授權，到與台灣菸酒等知名企業合作推出聯名款，證明台灣校園原創設計具極高商業價值，「我們也會持續推動更多優秀校園技術走向市場」。

施智偉教授(左)與紅點設計獎創辦人暨執行長 Peter Zec(右)合影。

崑山科大研發「雙模式沖泡保溫瓶」勇奪 2026 德國紅點設計獎。

施智偉教授(中)帶領學生以「雙模式沖泡保溫瓶」榮獲德國紅點獎。

崑山科大研發「雙模式沖泡保溫瓶」勇奪 2026 德國紅點設計獎。