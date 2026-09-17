讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

一名台中市財團法人弘光科技大學學生，近日在Threads發文抱怨，自己入學後僅讀了1天就決定休學，沒想到得支付校方1萬8千多元學費，讓他忍不住自嘲「花1萬8體驗了一回，發現體驗不佳」，貼文引發網友熱議。

貼文曝光後，有網友質疑「怎麼一天就休學？」、「為什麼不開學前申請？」，也有人笑稱「學校沒有鑑賞期嗎？」。

原PO則回應，自己並非因為不喜歡學校才臨時休學，而是因為「轉學回新竹」，因此入學後才辦理休學。不過，由於開學後才提出申請，仍得依相關退費規定辦理，對於只上1天課卻產生高額費用感到相當無奈，苦笑表示「一天體驗價1萬8」、「覺得很盤」。

有網友指出，大專院校學生註冊後辦理休退學，退費通常依教育主管機關所訂的相關規定及申請時間計算，並非單純以「實際上課幾天」決定退費金額。因此，即使學生只到校1天，若已超過特定退費時間點，仍可能需要負擔部分學費。

也有網友分享自身經驗，表示自己開學兩天才休學，校方是全額退費，但也有人曾支付3萬7千元學費。有人則認為相關制度雖有明文規定，但若學生因轉學等特殊情況需要在開學後迅速離校，學校的退費機制是否能更加彈性。

對此，弘光科技大學官方帳號也在留言區中出面回應，表示學校十分關心學生權益，休學學雜費退費事宜，為校方依據教育部《專科以上學校學雜費收取辦法》，制定休退費基準表辦理，會按照學生實際休學時間核算退費比例及金額。校方也表示，若學生對休學退費金額有疑問，學校將提供詳細計算說明；如學生有需要，校方也會給予必要協助，希望讓學生清楚了解相關退費規定。