AI科技接軌國防 嶺東科大ROTC開訓培育跨域人才

嶺東科技大學ROTC教育中心日前舉行115學年度上學期開訓典禮，76名ROTC學生整裝待發，展開新學期訓練。嶺東ROTC教育中心自成立以來，招募成績亮眼，連續三年名列全國前茅，更穩居中部地區第一，顯示ROTC已逐漸成為嶺東學生多元發展的重要選擇。

嶺東科大ROTC教育中心成立兩年多來，以「品格、專業、領導」為核心，結合大學專業教育與軍事訓練，培育兼具專業能力、團隊精神及領導素養的青年人才。校方指出，透過校內課程、體能訓練、領導教育及寒暑訓等多元培育，讓學生在大學求學期間同步累積專業與領導實力，為未來投入國軍服務奠定紮實基礎。

開訓典禮典禮由王鵬程教官擔任主席，教官勉勵全體學生莫忘加入ROTC的初衷，不論是基於體恤家計、分擔家庭照顧，或是勇於挑戰體能、實踐從軍理想等，都應堅持目標、持續努力；面對科技化作戰環境，更要精進軍事、資訊及跨領域知識，培養「允文允武」的能力，為未來軍旅生涯奠定基礎。

空軍軍官學校校長黃盈捷勉勵學生，選擇從軍是一條值得驕傲、也能為家庭帶來榮耀的道路，應立定志向、珍惜受訓機會。面對訓練的砥礪與挫折，更應發揮不屈不撓的堅韌毅力，奮鬥到底。

面對AI科技快速發展，嶺東科大更將科技專業與人才培育接軌國防需求，連續三年蟬聯「資通電軍錄取率全國第一」，展現學校在資訊科技人才培育上的深厚實力。從傳統軍事素養到AI、資訊與科技專業，嶺東持續打造跨域人才培育環境，讓有志從軍的學生不僅具備軍事訓練基礎，也能運用所學專業回應現代國防發展需求。

嶺東科大校長陳仁龍表示，ROTC不只是培養學生未來投身軍旅，更是一段鍛鍊自律、責任、團隊合作與領導能力的學習歷程。此次76名學生正式開訓，將在專業學習與訓練中持續突破自我，逐步成為兼具專業力、領導力與使命感的新世代人才。