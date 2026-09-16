新北5國手出征國際技能競賽 侯友宜授旗勉勵選手挑戰世界

被譽為「技能界奧林匹克」的第48屆國際技能競賽，將於9月22日至27日在上海登場。新北市有5位好手入選國手，市長侯友宜今日在市政會議授旗，勉勵選手帶著多年磨練的技術與韌性站上世界舞台，全力發揮、為台灣爭光。

侯友宜表示，每一位國手從校園出發，歷經層層選拔與長時間訓練，背後有教師、教練與家長一路陪伴，新北市自108年起已投入逾1億元，建置10間國際級金手培育基地，首創三級培訓及6大技職競賽人才育成策略，串聯教育部、勞動部及產官學資源，從國中職涯探索、高中專業培訓到國際競賽備戰，打造完整人才培育鏈，並率先加碼技藝技能競賽獎勵金，國際技能競賽獲獎選手最高可獲120萬元、指導教師最高40萬元，讓努力與專業獲得實質支持。

此次入選國手包括商務軟體設計職種新北高工呂治寬、汽車板金職種南強工商呂彥均、網頁技術職種智光商工林碩斌，以及自主移動機器人職種樟樹國際實中林鑠亦、泰山高中蔡明成。

新北高工商務軟體設計職種國手呂治寬表示，為站上國際賽場，他從國中開始投入競賽，6年來已拿下包括亞洲技能競賽在內共6面金牌。備賽過程難免有懷疑自己的時刻，但他相信每一次練習都不會白費，將以最穩定的心態與最扎實的實力迎戰世界各國好手，盼為台灣奪下佳績。

首次跨校組成聯隊出賽的自主移動機器人職種國手林鑠亦與蔡明成則表示，備賽過程不只是反覆練習技術，更是不斷面對問題、修正方案與磨合合作模式。兩人曾在挫折中感到疲憊，但也因此學會在壓力下彼此信任、共同找出解方；此次將把每一次失敗累積成前進力量，以最佳默契挑戰國際賽場。

教育局表示，新北持續從國小職業試探、國中技藝教育到高中職金手培訓，建構適性發展與技能人才培育體系，目前已設立全國最多的16間職探中心，並透過青少年技能競賽、青年技能競賽及技藝競賽等多元舞台，讓孩子及早探索興趣、發展專長。未來將持續培育具國際競爭力的技職人才，讓更多新北學子以一技之長接軌世界、實現夢想。