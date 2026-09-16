屏科大拆減速丘、設測速照相與YouBike 開學連2天仍爆6車禍

國立屏東科大學校園面積300公頃，是全國單一校區之冠，學生多以機車代步，去年10月校內接連兩起學生自撞死亡車禍，被列為重點改善，學校在新學期移除減速丘、設測速照相與設Youbike等改善方案，才剛開學沒多久9月14、15日一連兩天校內發生6件車禍，其中4件受傷，均輕傷。

屏科大校園依地勢起伏，每到尖峰時刻，數千輛汽機車湧現，校園內道路面積約20公頃，校園道路速限40公里，部分路段速限30公里，學校設測速照相，115學年第1學期為宣導期。學校盤點減速丘59處，全面移除49處，重鋪路面，並設Youbike站點，校內17處、校外1處。

剛開學沒多久，9月14、15日兩天校內發生6起車禍，其中4件受傷，均輕傷。車禍發生有的是無號誌路口、有的發生在停車塲等，機車與汽車、機車與單車、機車與機車碰撞均有。

昨天下午1時許，在校園內仁愛路段車禍，機車左轉仁愛路與直行機車發生車禍，酒測值均為零，後續送醫救治。

屏科大校園內車禍頻傳，有學生曾半開玩笑說，「出過車禍才是畢業門檻」，從玩笑話看出發生車禍機率有多頻繁，無奈又心酸，很常聽到救護車的聲音。

警方表示，與學校橫行聯繫，持續以各種方式交通安全宣導，以期能夠降低交通事故的發生，也呼籲騎機車遵守速限及交通安全規則。

屏科大校園道路安全改善工程部分兩期，第一期包含減速丘移除及彎道標線改善、路面刨鋪及標線復舊；第二期包含整體校園道路細部設計、校門出入口改善等範圍，規畫完成後將道安審查及校園說明會。

才剛開學沒多久，屏科大校園內接連兩天發生6起車禍，警方也持續入校交通安全宣導。圖／警方提供

屏科大校園內仁愛路昨天下午發生車禍。圖／讀者提供