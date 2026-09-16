弘光科大攜手嘉義醫院跨域研究 2項成果獲分組雙冠

弘光科技大學健康事業管理系與衛福部嘉義醫院合作研究調查顯示，「醫院對減碳能力的自我信心」是將政策轉化為內部行動的核心催化劑；同時，「良好的文化適應與工作生活平衡」更是外籍照服員提升病人安全行為的關鍵橋樑。兩項兼具前瞻性與實務價值的研究，於「全國2026玉山醫務暨健康管理學會學術研討會」中分別拿下「醫院實務組」與「長期照護組」雙料第一名。

這次獲獎研究由健管系助理教授李怡慶帶領在職進修研究生團隊執行，成員為嘉義醫院第一線管理精英，包括總務室高級專員洪瑞櫻、護理部督導陳慧娉。研究聚焦「醫療永續」與「長期照護」兩大核心議題，將第一線臨床與管理重點：醫療機構如何落實淨零減碳？外籍照顧服務員又該如何守護長照住民安全？轉化為高質量的實務研究，展現強大的產學研發能量。

榮獲醫院實務組第一名的研究「內在壓力？外在動力？醫院減碳行為的制度與責任交會－規範活化理論觀點」，調查中南部9家地區級以上醫院330位主管。

研究結果指出，政府政策固然能促進醫院建立減碳規範，但醫院自身對「是否有能力做好減碳」的信心，才是讓規範真正轉化為具體行動的關鍵。研究建議醫院應將政策轉化為可執行流程，搭配訓練與資源支持，讓淨零深植於日常營運。洪瑞櫻表示，推動減碳需全院共識，這次研究讓她深刻體會學術如何精準回應實務問題。

榮獲長期照護組第一名的研究「IF（Balance）THEN（Safety）ELSE（Attachment）？照顧服務員病人安全行為之影響因素探究」，調查雲嘉地區21家長照機構414位照服員。研究發現，外籍照服員文化適應越好，工作生活平衡越佳，進而顯著提升病人安全行為表現。陳慧娉強調，外籍照服員能否融入環境直接關乎照護品質，機構應重視合理排班、壓力管理及完善的文化支持。

李怡慶說，弘光科大與嘉義醫院的研究合作，完美示範「學術理論回應實務痛點」模式，其紮實的調查數據更為台灣醫療淨零轉型與長照品質優化注入強大動能。