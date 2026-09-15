崑山科大獲贈50架無人機 將打造南部考訓重鎮

崑山科技大學布局智慧無人載具領域，國內無人機演藝群飛與軟硬體整合龍頭「台灣希望公司」今捐贈50台專業無人機給校方，總價4約50萬，未來將推動校園成為南部無人機考照與人才培訓重鎮。

崑山科大甫於今年8月正式成立「智慧無人載具技術研發與人才培育中心」，台灣希望創新看重崑山科大強大的研發能量，在中心成立初期即注入50台專業無人機等實務硬體資源，精準提升校園在群飛演練與控制技術上的培育量能。

崑山科大更攜手台灣希望創新等4間優質企業，共同向經濟部申報「智慧低空經濟：AI智慧無人載具全鏈路跨域人才培訓計畫（AI新秀計畫）」，並已正式獲准通過取得640萬元高額補助，本次捐贈的50台無人機將直接作為該計畫的核心實作平台，落實AI演算法與無人機技術的全鏈路整合培育。

今典禮現場由崑山科大校長李天祥代表校方「智慧無人載具技術研發與人才培育中心」，頒發聘書予黃麗如董事長及李志清執行長，聘任兩人為兼任專技教授與副教授。

校方表示，學校近年除先前與陸軍砲兵訓練指揮部合作培訓無人機專業人才外，教育部已正式核准崑山科大於116學年度在機械工程系成立「智慧無人載具製造組」。此外，今年7月28日與旭翔動力科技簽署產學合作備忘錄（MOU），發表由崑山科大團隊創新發想、結合先進應用材料工程系3D列印技術開發的「台灣首架環保無人機」。

崑山科大指出，為進一步建置完善的培訓場域，在立委林俊憲立委引薦下，籌設與申請「民航局無人機專業證照術科考場」，將結合學校優質場地與業界實務經驗，推動校園成為南部無人機考照與人才培訓重鎮。