廣達「游於藝」巡展19年 帶雲林12校生用筆墨「真」旅行

歷經19年廣達文教基金會攜手虎尾科技大學舉辦的雲林12校「游於藝」藝展，完成189場巡展，受惠達23餘萬人次，成果卓著，在AI時代來臨鼓勵孩子走出虛擬世界，感觸大自然和藝術的「真」，今年再以「筆墨行旅」帶引孩子探索古人到現今藝術家如何用畫筆寫遊記，跨越時空認識旅行文化。

基金會今在虎尾科技大學舉辦聯合開幕活動，由虎科大校長張信良、廣達文教基金會執行長徐繪珈、虎科大藝術中心主任李彥希等人出席，並表揚12校師生「優藝」表現。

徐繪珈表示，19年前和虎科大合作「游於藝」計畫，由虎科大擔任雲林區盟主學校，已在巡迴展超過189場次，服務超過23.8萬人次，除了各項藝展，更透過種子教師研習，和聯盟的國中小學共同發展創意課程教案，再由教師回到校園培訓藝術小尖兵，讓學生從觀展者變成導覽員，如今已開發結果，讓學生透過學習，看見藝術的真。

徐繪珈指出，今年展覽「筆墨行旅－在東方名畫中旅行」為主題，分成四大展區共29幅畫作，作品橫跨漢朝至現代，帶領民眾了解旅遊發展史，探索古人旅遊時的行李箱，再將展覽拉回現今台灣，展出多處台灣必訪景點，透過山水畫神遊其境，與現代「雲端旅遊」交融，形成跨時空的趣味呼應。

作品亮點包含清代畫家董邦達的《西湖十景》，細緻描繪西湖周邊景致，宛如古代版「旅遊攻略」。宋代《瀟湘臥遊圖卷》更展現古人特殊的「臥遊」智慧。

虎科大校長張信良表示，隨著3C進步，許多學生沉溺科技產品，甚至許多藝術也AI化，因此希望透過歷代名作的賞析，讓學生從3C虛擬世界走出來，進入真實情境中，觸摸藝術之美及真實，透過畫作理解古人心境與當時旅遊文化歷程。

透過作品探索古人旅遊時的行李箱，也有台灣多處必訪景點，從山水畫神遊其境，與現代「雲端旅遊」交融，形成跨時空的趣味呼應。記者蔡維斌／攝影

廣達文教基金會攜手虎尾科技大學舉辦「游於藝」藝展，今年以「筆墨行旅」為主題，透過東方經典畫作帶領大家認識古代行旅文化。記者蔡維斌／攝影

虎科大《游於藝》邀請雲林11所中小學共同為本學年度巡迴展揭開序幕。記者蔡維斌／攝影

透過作品探索古人旅遊時的行李箱，從山水畫神遊其境，與現代「雲端旅遊」交融，形成跨時空的趣味呼應。記者蔡維斌／攝影