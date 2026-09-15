快訊

台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

台中西屯待轉區驚魂！六旬翁開BMW恍神撞倒6輛機車釀多人傷

蔣萬安妻遭出征 洪申翰：在APEC正式會員名稱就是Chinese Taipei

聽新聞
0:00 / 0:00

廣達「游於藝」巡展19年 帶雲林12校生用筆墨「真」旅行

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎科大原民學生表演歌舞為《游於藝》巡迴展拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
虎科大原民學生表演歌舞為《游於藝》巡迴展拉開序幕。記者蔡維斌／攝影

歷經19年廣達文教基金會攜手虎尾科技大學舉辦的雲林12校「游於藝」藝展，完成189場巡展，受惠達23餘萬人次，成果卓著，在AI時代來臨鼓勵孩子走出虛擬世界，感觸大自然和藝術的「真」，今年再以「筆墨行旅」帶引孩子探索古人到現今藝術家如何用畫筆寫遊記，跨越時空認識旅行文化。

基金會今在虎尾科技大學舉辦聯合開幕活動，由虎科大校長張信良、廣達文教基金會執行長徐繪珈、虎科大藝術中心主任李彥希等人出席，並表揚12校師生「優藝」表現。

徐繪珈表示，19年前和虎科大合作「游於藝」計畫，由虎科大擔任雲林區盟主學校，已在巡迴展超過189場次，服務超過23.8萬人次，除了各項藝展，更透過種子教師研習，和聯盟的國中小學共同發展創意課程教案，再由教師回到校園培訓藝術小尖兵，讓學生從觀展者變成導覽員，如今已開發結果，讓學生透過學習，看見藝術的真。

徐繪珈指出，今年展覽「筆墨行旅－在東方名畫中旅行」為主題，分成四大展區共29幅畫作，作品橫跨漢朝至現代，帶領民眾了解旅遊發展史，探索古人旅遊時的行李箱，再將展覽拉回現今台灣，展出多處台灣必訪景點，透過山水畫神遊其境，與現代「雲端旅遊」交融，形成跨時空的趣味呼應。

作品亮點包含清代畫家董邦達的《西湖十景》，細緻描繪西湖周邊景致，宛如古代版「旅遊攻略」。宋代《瀟湘臥遊圖卷》更展現古人特殊的「臥遊」智慧。

虎科大校長張信良表示，隨著3C進步，許多學生沉溺科技產品，甚至許多藝術也AI化，因此希望透過歷代名作的賞析，讓學生從3C虛擬世界走出來，進入真實情境中，觸摸藝術之美及真實，透過畫作理解古人心境與當時旅遊文化歷程。

透過作品探索古人旅遊時的行李箱，也有台灣多處必訪景點，從山水畫神遊其境，與現代「雲端旅遊」交融，形成跨時空的趣味呼應。記者蔡維斌／攝影
透過作品探索古人旅遊時的行李箱，也有台灣多處必訪景點，從山水畫神遊其境，與現代「雲端旅遊」交融，形成跨時空的趣味呼應。記者蔡維斌／攝影

廣達文教基金會攜手虎尾科技大學舉辦「游於藝」藝展，今年以「筆墨行旅」為主題，透過東方經典畫作帶領大家認識古代行旅文化。記者蔡維斌／攝影
廣達文教基金會攜手虎尾科技大學舉辦「游於藝」藝展，今年以「筆墨行旅」為主題，透過東方經典畫作帶領大家認識古代行旅文化。記者蔡維斌／攝影

虎科大《游於藝》邀請雲林11所中小學共同為本學年度巡迴展揭開序幕。記者蔡維斌／攝影
虎科大《游於藝》邀請雲林11所中小學共同為本學年度巡迴展揭開序幕。記者蔡維斌／攝影

透過作品探索古人旅遊時的行李箱，從山水畫神遊其境，與現代「雲端旅遊」交融，形成跨時空的趣味呼應。記者蔡維斌／攝影
透過作品探索古人旅遊時的行李箱，從山水畫神遊其境，與現代「雲端旅遊」交融，形成跨時空的趣味呼應。記者蔡維斌／攝影

宋代《瀟湘臥遊圖卷》呈現古人透過畫作神遊其境。記者蔡維斌／攝影
宋代《瀟湘臥遊圖卷》呈現古人透過畫作神遊其境。記者蔡維斌／攝影

廣達 游於藝 雲林

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰世華連續9年支持全國油畫展 一同見證50屆里程碑

旺宏教育基金會攜手數感實驗室 帶領國中小小女科學家認識半導體及AI

影／2026苗栗美術名家年展「鄉野」開幕 邀大家感受土地與美學的洗禮

影／苗栗縣中小學生全國競賽表現亮眼 縣府表揚加碼發獎金

相關新聞

AI搶譯者飯碗？台法文化獎得主吳錫德：AI是好東西但專業譯者無可取代

「這個社會需要一個翻譯者。任何一個語言如果沒有外來語，這個語言就會慢慢死掉。」第29屆「台法文化獎」頒獎典禮14日晚間於巴黎法蘭西學院大會議廳舉行，得主之一淡江大學法文系榮譽教授吳錫德引法國文化評論家班雅明的話表示，「翻譯就是一種再生」，譯者跟藝術家和哲學家的行為相當類似。面對AI的崛起，他認為專業的譯者不會被AI取代，甚至在AI時代更為重要。

台法文化獎巴黎頒獎吳錫德、盧松 李遠：藝術是台灣通往世界最短距離

第29屆台法文化獎14日晚間於巴黎法蘭西學院大會議廳舉行頒獎典禮，兩位得主分別是台灣淡江大學法文系名譽教授吳錫德與巴黎索邦大學歷史系副教授盧松（Victor Louzon）。文化部長李遠親自赴法主持頒獎典禮，他說，吳錫德用一生將法國介紹給台灣；盧松則以專業將台灣帶向世界；「一位從台灣出發，走進法國文化；一位從法國出發，走進台灣歷史。」而透過成立30年的台法文化獎，證明「藝術，是台灣通往世界最短的距離；自由與人文精神，則是台灣與國際共享的核心價值。」

研究228獲台法文化獎 法學者盧松讚台灣是「相當有自信的社會」

「一個敢於把自己的問題攤在陽光下的社會，一個敢於讓外國研究者接觸自身歷史中極為敏感、充滿衝突的部分，我認為是一個相當有自信的社會。」第29屆台法文化獎頒獎典禮14日晚間於巴黎法蘭西學院大會議廳舉行，得主之一索邦大學文學院歷史學系副教授盧松（Victor Louzon）是西方世界少數研究二二八的學者之一。他致詞時說，在法國從是法國歷史敏感議題研究的外國學者，都未必能享受他在台灣享受到的「完全的學術自由」，「我願意相信，在台灣，這種自信是一種更成熟的愛國主義。」

麩胺酸不只是營養 中央大學團隊揭開植物「危險訊號」新機制

麩胺酸（glutamate, Glu）是植物體內重要的胺基酸，但麩胺酸是否具有訊息傳導功能，一直是科學家研究的重要課題。國立中央大學生命科學系教授葉靖輝與謝明勳研究團隊發現，外源性麩胺酸不僅可作為植物的氮源，更能被植物感知為危險訊號，進而透過不同的植物荷爾蒙及轉錄調控途徑，影響植物生長、防禦及根毛發育。

教保員不當對待幼兒僅停職2年遭轟 謝國樑：希望委員自重 應終身停職

基隆市1家幼兒園教保員不當對待幼兒，被裁罰2年不能任職，家長質疑過輕。市議會今召開定期會，議員關注此事。市長謝國樑說，市府的立場是終身不得任職，認定委員會下周第3度審議此案，他希望委員自重，市府也會道德勸說委員，不要成為兒少保護的絆腳石。

牠們只是「路過」卻成研究主角 嘉大從3.6萬筆影像找到102種鳥

原本架在山林間「偷拍」野生哺乳類的自動相機，意外成為鳥類生態調查的神隊友。國立嘉義大學研究團隊分析2015年至2023年監測資料，從原本被視為「意外入鏡」的影像中，整理出逾3萬6千筆鳥類紀錄、涵蓋102種鳥類，研究成果近期登上國際學術期刊Taiwania。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。