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台科大5團隊獲未來科技獎 打破綠氫成本天花板

中央社／ 台北14日電

國立台灣科技大學今年共有5組團隊榮獲「未來科技獎」，其中包含打破綠氫成本天花板的次世代省電20%雙盈電解產氫系統等，部分成果已技轉或實際應用，盼真正走入民眾生活。

2026未來科技獎，由國科會、中央研究院、教育部及衛生福利部等單位共同主辦，今年台科大共5組團隊獲獎，材料系擺脫傳統製程對高溫、高壓及化石能源的依賴，開發「空氣捕捉製作綠氨及其衍生高值化學品」技術，降低製程能源需求與供應鏈成本。

除了綠氨製造，氫能也是低碳能源技術重要發展方向。台科大攜手台南大學、虎尾科大，採用非貴金屬與國產天然膜材研發出「打破綠氫成本天花板：次世代省電20%雙盈電解產氫系統」，首創以增值陽極反應耦合陰極析氫，使產氫能耗降至每立方米氫氣3.63度電。

隨著智慧工廠與工業物聯網應用增加，生產設備之間的連線與資料交換也更加複雜，資安防護除要辨識已知攻擊，也須降低誤判對生產造成的影響。台科大與陽明交大合作利用大型語言模型解析工業物聯網封包語意，即使攻擊以合法格式偽裝，也能從指令意圖辨識異常。

台科大今天透過新聞稿說明，這項技術兼具「精準攔截」與「不誤判停線」雙重優勢，還可內建於工業交換器與閘道器，不須修改既有機台即可導入，已與業界合作，透過新創公司推動半導體等場域應用，降低資安偵測誤判造成產線中斷風險，建立可通過國際法規檢測的防護體系。

運動訓練與健康管理逐漸導入AI與穿戴式感測技術，協助使用者掌握身體指標與動作狀況。台科大打造AI穿戴式運動傷害風險評估與動作回饋系統，整合運動生物力學、AI時間序列模型、人體姿態估計等，建立能解讀膝關節負荷、落地衝擊及動作控制等關鍵指標的智慧評估流程。

台科大說明，當使用者完成跳躍動作後，系統可透過edge AI即時提供風險分數及負荷趨勢，協助教練與防護員進行訓練管理，並應用在運動傷害預防、訓練負荷管理與精準健康等領域；相較傳統實驗室量測流程，具備低成本、少人力及可於非實驗室場域使用等特性。

台科大表示，從低碳能源、工業資安，到運動健康與材料研發，獲獎技術涉及不同產業應用場域，各團隊以既有研究基礎發展技術，並持續與產業合作驗證，部分成果已進入專利、技術移轉或實際應用階段，積極推動研究成果與產業需求接軌，讓創新技術真正走入民眾生活。

天花板 團隊 台科大

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