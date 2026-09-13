超強「火箭隊」！虎尾科大自製火箭創航太新局 摘下全國火箭大賽金牌

長期來投入無人機研發、育才有成的國立虎尾科技大學，由飛機工程系主任呂文祺、教授吳文忠攜手12名學生組成的「火箭隊」，耗時11個月成功打造一座3.5公尺火箭，日前參加「2026台灣盃火箭競賽」勇奪學生3K組第一名，從無人機進階到火箭，再次驗證國內航太科技實力。

這支名為「星際奇點」的科技團隊，由虎科大飛機工程系及動力機械工程系師生跨系合作，教授呂文祺及吳文忠領軍，去年暑假帶領12名學生，開始著手火箭設計、製造、測試、系統整合到實際發射，歷時長達11個月。

「這項任務不只是讓火箭飛上去，還必須安全回得來」吳文忠說，這是航機、航電、動機等不同專業跨領域技術整合，火箭依參賽規格打造，設定飛行高度至少升空3公里，並在飛到制高點要能自動打開副降落傘，降落至1公里高度需展開主降落傘。並於600公尺高度部署酬載，最後使箭體與酬載落海後，才再進行回收。

他表示，火箭採模組化設計理念，結構分為頭錐、彈射段、航電段、降落傘段、浮力段及藥柱尾翼段，整支火箭的完成須要橫跨流體力學、空氣動力學、複合材料、電子電路、程式設計、導航與控制等技術，尤其火箭藥柱調配不容易，幸好比賽時有提供公版藥柱，讓學生也藉以認識製作流程。

此外，團隊也自行研發CO₂氣壓式酬載彈射系統，以高壓氣瓶搭配活塞、彈簧及伺服馬達取代火藥彈射；箭體則採六大模組設計，方便拆裝、檢修及測試，並以複合材料製作長徑比達24的箭身，在高速飛行與開傘拉力下驗證結構強度。

吳文忠說，真正困難的是讓每套系統在幾十秒的飛行過程中「精準合作」，因此在設計審查後陸續再增加GPS、LoRa通訊、航電震動、續航、防水及開傘等測試，並對GPS及降落傘開啟、酬載彈射等高風險環節也建立備援，就因有完善的安全配套，此次比賽中，虎科大是唯一成功開傘的團隊。

火箭隊長江丞翔表示，從規畫到製造、整合與測試，許多技術流程都靠大家自行摸索與學習，在有限時間下，需要解決各項技術問題，也要面對不同系統整合帶來的壓力，經常在研究室從晚忙到隔天清晨才回家。

「火箭是每位隊員兒時的夢」江丞翔說，11個月的辛苦，體會到火箭競賽不只是技能競爭，更考驗一個團隊的系統工程思維、溝通協調能力、抗壓性與解決問題的能力，但當看到自己參與製作的火箭升空，一切都值得了。

校長張信良說，師生以既有航空工程基礎進一步朝火箭、衛星及太空系統延伸，透過太空軌道力學、衛星姿態與電能管理、衛星通訊科技及電漿推進系統，逐步強化太空工程教學與研究能量，讓國家政策轉化為課程的成果再獲得驗證。

虎科大「星際奇點」火箭隊，由飛機系主任呂文祺（左一）、教授吳文忠（右三）領軍，勇奪「2026台灣盃火箭競賽」學生3K組冠軍。圖／虎科大提供

虎科大「星際奇點」火箭隊，由飛機系主任呂文祺（左三）、教授吳文忠（右三）領軍，勇奪「2026台灣盃火箭競賽」學生3K組冠軍。記者蔡維斌／攝影

虎科大飛機工程系「星際奇點」火箭隊，勇奪「2026台灣盃火箭競賽」學生3K組冠軍，教授吳文忠說明師生合作成功研發火箭的歷程。記者蔡維斌／攝影

虎科大飛機工程系「星際奇點」火箭隊，勇奪「2026台灣盃火箭競賽」學生3K組冠軍，接受副總統蕭美琴表揚。圖／虎科大提供

虎科大飛機工程系「星際奇點」火箭隊，每位學生以11個月用心投入火箭研究和組裝，終能勇奪「2026台灣盃火箭競賽」學生3K組冠軍。圖／虎科大提供

虎科大飛機工程系「星際奇點」火箭隊，勇奪「2026台灣盃火箭競賽」學生3K組冠軍，教授吳文忠（左一）說明師生合作成功研發火箭的歷程。記者蔡維斌／攝影

虎科大飛機工程系「星際奇點」火箭隊，每位學生以11個月用心投入火箭研究和組裝，終能勇奪「2026台灣盃火箭競賽」學生3K組冠軍。圖／虎科大提供