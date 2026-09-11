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AI反突顯「動手做」可貴 台科大校長：技職未來有機會翻轉

中央社／ 台北11日電

少子女化下高職學生人數流失，遠比普通高中明顯。台灣科技大學校長顏家鈺卻認為，在AI（人工智慧）發展下，更突顯技職「動手做」的價值，認為未來情勢有機會翻轉。

教育部最新統計，高級中等學校「專業群科」學生數10年間減少超過13萬人；相較之下，普通科學生數相對較穩定，只減少2萬多人，反映台灣技職教育面臨更嚴峻生源危機。

不過，顏家鈺今天參加「國立台灣大學系統10週年」活動，會前接受中央社記者採訪，對AI時代下的技職發展充滿信心。

顏家鈺分析，高中學科教學更容易被AI取代，「普通大學有一大堆東西，AI也都教得比老師還好」；相比之下，技職體系強調「動手做」，在真實情境中養成手感及專業能力，反而是AI最難以取代的部分。

顏家鈺表示，技職「動手做」的優勢很明顯，以台科大而言，反而要適度減少學生動手，轉而鼓勵運用AI工具加強效率，甚而分享經驗給AI，讓AI有能力做出更好的東西。

面對AI衝擊，台科大近期也加強與台灣大學、台灣師範大學等鄰近友校合作，發揮各校強項，共同培育人才。顏家鈺提到資訊安全是AI時代一大重點，近年培育「白帽駭客」已成為台科大強項之一，校內培訓基地的設備比他校先進，而且都是真正可以動手嘗試，包括台大資管系學生也都會到台科大選修。

台科大 技職

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