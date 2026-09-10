半年接送近3000公里！南投高商「蕊媽」張佳蕙獲杏壇芬芳獎

南投高商英文教師張佳蕙深耕技職教育20多年，為讓學生不因交通放棄競賽，半年往返接送近3000公里，陪學生從不敢開口到站上全國舞台、獲得優勝。她並將英文結合在地文化與國際教育，今年獲教育部115年杏壇芬芳獎。

教育部國教署昨天在國立中興高中舉行頒獎典禮，今年共受理218件推薦案件，最終81件個人及團體獲獎，肯定教育工作者長期陪伴學生、投入教學及服務的付出。

張佳蕙曾任南投高商應用英語科主任及訓育組長，她認為技職學生不是沒有能力，而是缺少「相信自己做得到」的機會，因此把英文帶出教室，結合茶文化、廟宇、戶外教育及國際交流，帶學生走進茶博會、松柏嶺受天宮等場域，用英文介紹家鄉。

一名轉學生在人生低潮後重返校園，從不安、沉默，到主動參與茶博會及受天宮英文導覽，還接受全國商業類技藝競賽職場英文培訓。張佳蕙為避免交通成為學生放棄的理由，半年來往返接送近3000公里，最終陪學生站上全國舞台並獲優勝。

另一名茶農家庭學生，高中時缺乏英文自信，張佳蕙溫馨陪伴，讓學生暱稱她「蕊媽」，畢業後進入文藻外語大學，參與美國高中生華語獎學金NSLI-Y計畫，成為國際文化交流工作者。多年後師生再度合作，帶領美國學生走訪松柏嶺、受天宮及南投街區，介紹台灣茶文化與信仰，讓當年種下的語言種子回到家鄉發芽。

今年其他獲獎者也各有感人故事。桃園新屋高中數學教師王保堤陪學生挑戰抗震盃國際邀請賽，從研究、實驗到修正，最終獲耐震獎第11名；二林工商黃秋柑主任深耕技職30多年，陪家境清寒學生投入技藝競賽並獲全國優勝；台中育英國中黃淑娟老師任教40年，陪伴被貼標籤的學生重拾自信；金門國小余宛錡老師則陪弱勢學生發揮藝術專長，學生獲導覽競賽首獎及總統教育獎。

南投高商校長劉玲慧形容張佳蕙像蒲公英，將愛化作種子，帶孩子看世界，也讓孩子有能力向世界介紹家鄉。張佳蕙說，自己原以為是在成為孩子生命中的貴人，走了20多年才發現，被豐富、溫暖與感動的，也是一路學習成為更有溫度的自己。