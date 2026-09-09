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少子化逆襲！樹德家商「這科」超夯 連3年滿招擴增8班全額滿

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
少子化衝擊校園減班減招，高雄市樹德家商寵物經營科卻逆勢增班，連3年都滿招。圖／高雄市樹德家商提供
少子化衝擊校園減班減招，高雄市樹德家商寵物經營科卻逆勢增班，連3年都滿招。圖／高雄市樹德家商提供

少子化衝擊校園減班減招，高雄市樹德家商寵物經營科卻逆勢增班，連3年都滿招，累計8班全數額滿；看準寵物經濟升溫，校方加碼擴建專業教室，從美容、洗浴、住宿、水族到鮮食一應俱全，要讓「喜歡毛小孩」從興趣變成一門專業。

台灣寵物市場早已不是買飼料、洗香香這麼簡單，毛小孩從「寵物」升格成家人，飼主願意花的錢也愈來愈多，商機一路從食品用品擴張至美容、住宿、訓練、醫療、保健、保險、科技應用及生命紀念服務，產業鏈愈拉愈長，「毛經濟」催生大量專業人才需求。

樹德家商寵物經營科創科3年，首年2班，連續兩年擴增到3班，在少子化逆風下學生搶著讀，校方也跟著擴充硬體，今年再砸錢打造第二間專業寵物美容教室，有寵物洗浴、寵物旅館、水族養殖、寵物鮮食及門市服務等實習空間，幾乎把寵物產業鏈搬進學校。

寵物經營科主任張逢芫表示，寵物美容教室通過勞動部技能檢定場地評鑑，學生不用到陌生考場應試，在自己平常上課、練習的環境就能考證照，形成「原校考照」優勢。

不過，寵物經營科課程橫跨美容、水族、行為及保健營養4大領域，一年級先從飼養管理、動物行為、水族及美容打底，二年級進入保健照護、營養與進階美容，還得學新媒體行銷、門市經營及攝影，到了三年級，再挑戰寵物造型、時尚設計、鮮食製備及犬隻服從訓練。

張逢芫指出，學生不只要會幫毛小孩洗澡、剪毛，還得懂牠吃什麼、為什麼不聽話，學著怎麼拍、怎麼賣、怎麼經營品牌，瞄準的是寵物產業愈來愈明顯的複合型人才需求。

為了讓課程更貼近市場，校方也與KCT台灣畜犬協會簽訂產學策略聯盟，引進業界師資及技術，並輔導學生挑戰寵物美容、水族養殖、門市服務等技能檢定，校方統計，寵物美容及門市服務丙級術科通過率均達100％，水族養殖丙級學科通過率也有8成。

張逢芫說，從3年招生額滿來看，毛小孩帶動的不只是消費市場，也正在改變新的升學選擇，對年輕世代來說，愛貓愛狗不再只是興趣，只要把美容、照護、營養、行銷及經營練成專業，「鏟屎官」也能當飯吃。

少子化衝擊校園減班減招，高雄市樹德家商寵物經營科卻逆勢增班，連3年都滿招。圖／高雄市樹德家商提供
少子化衝擊校園減班減招，高雄市樹德家商寵物經營科卻逆勢增班，連3年都滿招。圖／高雄市樹德家商提供

少子化衝擊校園減班減招，高雄市樹德家商寵物經營科卻逆勢增班，連3年都滿招。圖／高雄市樹德家商提供
少子化衝擊校園減班減招，高雄市樹德家商寵物經營科卻逆勢增班，連3年都滿招。圖／高雄市樹德家商提供

樹德家商水族養殖課程也很熱門。圖／高雄市樹德家商提供
樹德家商水族養殖課程也很熱門。圖／高雄市樹德家商提供

少子化 減班 毛小孩 寵物

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