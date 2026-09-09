上課給公假！柳營奇美攜手中華醫事科大開護理專班

柳營奇美攜手中華醫事科技大學開辦二專護理專班，今天舉行開學典禮，預計2年時間修完72學分拿學位，柳營奇美更以「上課給公假」模式鼓勵護理師進修，羨煞不少同業。

該護理專班共有22名學生，除18名柳奇醫院護理師，還有4名衛福部新營醫院護理師，今在柳營奇美舉辦隆重開學典禮，未來上課地點就在柳營奇美園區，讓學生免於奔波之苦。

柳奇院長周偉倪、中華醫事科大校長李碧娥等人與會。出身中華醫事科大的柳奇護理部長蕭素秋更以半工半讀過來人經驗說，護理師白天工作，晚上要上課真的非常辛苦，勉勵22名護理師要堅持到最後，「為自己再勇敢一次」。

蕭素秋說，更要感謝院長周偉倪對於18名有意進修的員工全力支持，決定上課時間全予公假，讓員工更能專注學習，對於病患提供更優質的照護。

周偉倪說，友善福利不應該只是發停留在福利制度，更重要的是，讓每位同仁感受到組織在乎他的存在，當同仁願意為病患付出，醫院也能成為支持他們夢想力量。

李碧娥表示，學校前後籌備1年多，克服相關問題終於開辦二專護理專班，2年時間內學生們將修習72護理照護相關學分，她指出，教育重要的價值，就是讓每位願意學習的人，都能找到自己的起點，只要願意，永遠都不嫌晚。

柳營奇美院長周偉倪更以「上課給公假」模式鼓勵護理師進修。記者謝進盛／攝影