學生變校長！ 高雄高工高瑞賢深耕技職40年獲選師鐸獎

從學習一技之長學生，再到返母校任職、當校長掌舵，高雄高工校長高瑞賢投入技職教育40年，推動AI、自動化、電動車等跨域課程，也為弱勢學生募集獎助學金，始終堅持「不放棄任何一位學生」，今年獲選教育部師鐸獎。

高瑞賢與雄工的緣分從學生時期開始，他是雄工畢業生，之後進入國立台灣教育學院就讀，民國75年畢業後公費分發，兜了一圈又回到熟悉的雄工校園，身分從坐在台下聽課的學生，換成站在講台上的老師，也開啟長達40年的教育生涯。

回雄工任教後，高瑞賢沒有停下進修腳步，民國83年取得國立交通大學工學碩士，96年再取得國立中山大學電機工程博士；校內從教師做起，歷任科主任、組長、教務主任、學務主任等，教學及行政現場累積豐富經驗。之後離開雄工，出任中正高中校長，多年後掌舵雄工「學生變校長」。

回到雄工掌校後，他將重心放在技職與產業接軌，推動高屏區機器人聯盟、電動車跨域課程及魯班計畫，把AI、自動化等新興科技導入校園；另推動高雄市工業類人才培育發展中心，2年研發7門新興科技課程。

雄工也與西門子合作設置自動化技術訓練中心，每年培育逾200名學生，並推動產學攜手、數位職人及國際交流，希望縮短學用落差，讓技職學生畢業就能與產業接軌。

除了拚科技，高瑞賢也在工科校園推動茶道課程，將品德、生命教育融入其中。讓習慣操作機械、電機設備的學生，從泡茶、品茶中練習沉澱、思考。他認為，技職教育不應只有「一技之長」，也要讓學生懂得尊重、思考及承擔。

40年教育生涯，高瑞賢個人獲獎21次、指導學生獲全國性以上競賽獎項12次，帶領學校團隊獲獎23次，也曾任高雄市中小學校長協會理事長、教育部生涯規劃學科中心主任，並參與技術型高中國語文、數學及社會科推動中心。

照顧經濟弱勢學生，是他一路以來的堅持，高瑞賢長年透過校友、家長會、扶輪社及慈善團體募集資源、爭取獎助學金支撐貧困孩子走下去，別讓經濟因素成為離開校園的原因。

「學生需要的，不只是知識，更需要有人相信他。」他說，教育是在學生迷惘、受挫時，願意多相信一次、再給一次機會，相信孩子、陪伴孩子、不放棄孩子，也是執教至今未曾改變的事。

高瑞賢說，從老師做到校長，雖然職務不斷改變，不放棄任何一位學生，是他辦教育的核心。