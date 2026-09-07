功成身不退！虎尾科大「祖爺級」老飛機 搬進航空學院新家續傳薪火

國立虎尾科技大學航空學院正式成立，原本放在校本部的飛機工程系多架各型飛機，包括戰鬥機、直升機與客機，這些「祖爺級」老飛機退役後20多年來培育不少航空人才，如今航空學院在高鐵區設立，老飛機仍「任重道遠」將跟著搬家，兩天來一架架飛機運出校園移往新學院，宛如空軍移防，吸引不少目光，也勾起不少人回憶，欣喜老飛機有了新歸宿。

走進虎尾科大令人印象最深刻的便是林木間擺著一架架各式飛機，宛若航空展一般，成為校園地標，多年來不僅培育不少航空人才，更孕育出虎科大成為現今國內重要的無人機人才、技術養成基地，最近更在高鐵校區成立航空學院，預定近期內正式啟用。

虎科大航空學院長宋朝宗表示，因應國家航太、無人機、國防科技及智慧運輸與產業需求，學校去年籌備在虎尾高鐵新校區設立學院，今年5月獲教育部核定，從115學年度起將先設立飛機工程系、動力機械工程系及先進智慧載具國際碩士學位學程，同時附設航空維修訓練中心及無人機卓越中心。

宋朝宗指出，目前學院約1500名學生，未來將針對無人機、航太科技與智慧載具的人才需求，增設人工智慧系統工程系與航空運輸科技系，預定117學年度招生，同時也將設置「先進智慧系統工程研究所」及博士班，屆時學生規模將可達1800人。

航空學院除有新建教學大樓、國際航空維修訓練中心，也設有航空實作場域，光是飛機維修棚佔地600坪，是現有機棚的三倍，虎科大總務長兼航空維修訓練中心主任吳文忠指出，目前校內共有9架軍機及民航機，9月5日起依規定辦理托運搬遷作業，陸續將把各式飛機運抵新校區。

吳文忠表示，這些教學用飛機有空勤總隊的直升機，也有航空公司的客機，更有軍方退役的戰機，有的是單位捐贈，有的則是學校購買的，用作教學均已有2、30年，已培育了不少航空人才。

兩天來學校出動吊車和大型曳引車，先後運走2架直升機、發動機、 Do228機翼及King Air350飛機，其中King Air 350機體大，因此安排利用夜間交通離峰時段托運，已在今天開學完成搬運。一架架飛機從學校運出，引來不少目光。

更有飛機系校友遇見「運機」這一幕，也勾起不少「與機為伍」的校園時光，一段段感人的「老飛機故事」隨著飛機運出校園而浮現。吳文忠說，飛機預定下月可全數搬進新家，新棚廠將可提供學生更完善的實作環境，承載著未來航空學院育才的新任務。

虎科大在高鐵新校區成立航空學院，兩天來飛機工程系為多架各式飛機搬新家，將運進航空學院新的機棚。圖／虎科大提供

虎科大在高鐵新校區成立航空學院，新設的機棚實習廠，設備完善，兩天來多架老飛機陸續搬進新家。圖／虎科大提供

虎科大在高鐵新校區成立航空學院，新設的機棚實習廠，設備完善，兩天來多架老飛機陸續搬進新家。圖／虎科大提供

虎科大在高鐵新校區成立航空學院，兩天來飛機工程系為多架各式飛機搬新家，將運進航空學院新的機棚。圖／虎科大提供

虎科大在高鐵新校區成立航空學院，兩天來飛機工程系為多架各式飛機搬新家，將運進航空學院新的機棚。記者蔡維斌／攝影

虎科大在高鐵新校區成立航空學院，兩天來飛機工程系為多架各式飛機搬新家，將運進航空學院新的機棚。記者蔡維斌／攝影

虎科大在高鐵新校區成立航空學院，兩天來飛機工程系為多架各式飛機搬新家，將運進航空學院新的機棚。圖／虎科大提供