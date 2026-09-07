高商學生全國技能競賽奪金 南投縣府：持續營造優質技職教育

南投高商學生參加全國技能競賽獲「旅館接待」職類金牌、佳作，南投縣教育處說，持續投入資源營造優質技職教育環境，並鼓勵國中開設技藝教育課程，引導有興趣學生投入。

國立南投高商學生楊程凱、洪于捷參加全國技能競賽，在「旅館接待」職類分別拿下金牌、佳作，南投縣長許淑華今天在縣府縣長室接見表揚，並表示南投高商透過跨科合作培育優秀選手，與全國頂尖好手競爭脫穎而出，展現師生訓練成果及南投縣深耕技職教育實力。

許淑華說，優秀學子獲佳績，顯示南投多年投入技職教育資源展現成果，縣府將持續挹注資源，持續支持學生多元學習、推動學校技藝及生涯發展教育，讓南投學子勇敢追逐夢想，在各職業類科專業領域發光發熱。

獲金牌的楊程凱表示，最大挑戰並非只是英文能力，還要在有限時間內同時完成前台接待、行政作業、客訴處理、收益管理等，每項任務都要求精準、快速且兼顧服務品質及臨場應變能力，感謝指導老師犧牲假日陪伴訓練，從每封信到每句口語應對都不斷精進、修飾，這份溫暖鼓勵與指導，是他站上最高舞台的關鍵。

校方表示，賽事考驗選手全外語溝通、顧客服務應變、後場營運管理及高壓簡報能力，為對應國際賽最高標準，指導團隊研析法國里昂國際技能競賽最新規範，並以澳洲知名飯店為實務背景，開發收益管理、多類型顧客信件回覆、會展商務、顧客訴求、線上評價處理等模擬題組，經10個月辛勤訓練奪下全國金牌。