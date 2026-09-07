快訊

昔房仲金童吸金2.5億逃亡7年 落網重判後傳因流感猝逝

父遺囑事業給女友 子女怒控遭洗腦…法官一關鍵判有效

減肥越減越肥原因曝 掌握「熱量赤字」才不復胖

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部計畫雙捷報 嶺東科大整體績效第二、就業學程稱冠

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科技大學時經系就業學程計畫學生作業成果展暨廠商就業輔導會。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科技大學時經系就業學程計畫學生作業成果展暨廠商就業輔導會。圖／嶺東科技大學提供

根據勞動部相關計畫執行成果統計，嶺東科技大學115年度執行勞動部各項計畫表現再創新高，整體執行經費達1937萬餘元，經費占中彰投地區大專校院相關計畫執行總額14.2%，整體績效躍居中彰投地區第2名；其中「就業學程計畫」更蟬聯第1名，執行經費達1100萬元，展現學校長期推動人才培育、產學鏈結及就業接軌的扎實成果。

嶺東科大產學合作處處長蔡家幸表示，從114年度開始，嶺東科大執行勞動部各項計畫即已名列中彰投地區第4名，經費占比8.3%；其中就業學程計畫更拿下區域第1名，執行經費達870萬元。到了115年度，整體計畫績效再向前推進至第2名，經費占比提升至14.2%，就業學程則持續蟬聯第1名，形成「整體績效進步、核心計畫領先」的亮眼表現。

其中，就業學程計畫是嶺東科大推動學用合一的重要平台。學校依不同學院及產業特色，積極鏈結資訊科技、金融、管理、設計、觀光及服務等領域企業，共同規劃專業課程與實務訓練，讓學生在校期間即能接觸產業趨勢、企業需求及實務工作情境，將課堂所學轉化為職場能力，有效縮短學用落差。

除就業學程外，嶺東科大115年度同步推動職場健康、學生就業服務、青年就業及多項職能培育計畫，逐步建構從「職涯探索、職能培育、實務學習到就業媒合」的一站式人才培育體系，協助學生累積職場所需的專業能力與實務經驗。

嶺東科大副校長魏清圳表示，面對AI數位轉型及產業快速變革，未來將持續深化與政府及企業的合作，並把AI、數位轉型與跨域職能融入人才培育、產學合作及職涯發展，讓學生在畢業前即能累積實戰經驗，提升未來職場競爭力。

嶺東科技大學企管系與方圓國際等多家合作企業進行實習媒合。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科技大學企管系與方圓國際等多家合作企業進行實習媒合。圖／嶺東科技大學提供

勞動部 科大 績效

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

電機科系夯…陽明交大3組全進二類前5 校方揭關鍵

修平科大與暨大整併案獲准 校區將轉型為暨大台中校區

中彰投大專校院校長座談 強化青年職涯接軌職場

嶺東科大走進文資場域 7系跨域「玩工藝」秀出新美學

相關新聞

高雄免費午餐上路一周爆難題 教團轟「找麻煩」點名4大亂象

高雄國中小免費營養午餐上路一周就爆執行難題，讓學校大呼吃不消，從水果限高雄生產、少數素食生供餐，到校外活動餐費及廚工待遇都卡關，教師團體直言「找麻煩」，批市府配套不足，讓學校承擔新增行政成本與風險。

中市退休校長「王爺」王沛清猝逝 教育界和學生一片哀悼

台中市惠文高中退休的前校長王沛清5日在家休息時突然呼吸急促，送醫後不治。消息傳出後網路上一片不捨之聲，有家長懷念這位「王爺」總是鼓勵人，另一名東山高中校友也回憶，「各位東山的同學是站在金字塔頂端的人」這句話成了絕響。

教師下班還忙行政、回家長訊息 教團籲立法保障「離線權」

人手一機的時代，LINE等通訊軟體成為學校傳遞行政訊息，以及家長與教師溝通的重要工具。台中市教師職業工會與全國教師工會總聯合會今日指出，近年教師面臨夜間、假日處理行政訊息及親師溝通等情形更頻繁，工作與生活界線逐漸模糊，呼籲主管機關訂定明確的非上班時間休息規範，並透過立法保障教師「離線權」。

文化部長首訪英 李遠借鏡倫敦巴比肯藝術中心：讓台灣都市林有故事

文化部長李遠6日展開歐洲訪問行程，首站抵達英國倫敦，這也是文化部長首度訪英。他在參訪倫敦巴比肯藝術中心溫室時表示，文化部也積極爭取加入環境部所提「氣候調適綠蔭倍增計畫」，「只要文化部參與，都市林就會有故事」。

大學跨域學習正夯 中山醫大學生跨校修讀法律、理工

大學跨域學習正加速打破校園與學科藩籬，近年各校透過大學聯盟、校際選課及雙主修、輔系等機制共享資源。台中中山醫學大學除了是中台灣大學系統M6的成員之外，也與國立中興大學、台中教育大學及東海大學推動跨校雙主修、輔系，讓學生跨出醫療專業培養第二專長。

新北「有光的人」9段生命故事 劉和然：光被看見是因為早已存在

新北市教育局今天舉辦「有光的人」分享會，透過9段生命故事，看見新北教育現場的校長、老師、學生、新住民及職人，如何在不同位置上，用自己的方式陪伴、影響他人。新北市副市長劉和然表示，「光能夠被發現，是因為他們早就存在」，這片土地上已有許多默默發光的人，教育真正要做的，是看見這些光、陪著他們亮起來，再去照亮另一個人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。