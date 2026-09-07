勞動部計畫雙捷報 嶺東科大整體績效第二、就業學程稱冠

根據勞動部相關計畫執行成果統計，嶺東科技大學115年度執行勞動部各項計畫表現再創新高，整體執行經費達1937萬餘元，經費占中彰投地區大專校院相關計畫執行總額14.2%，整體績效躍居中彰投地區第2名；其中「就業學程計畫」更蟬聯第1名，執行經費達1100萬元，展現學校長期推動人才培育、產學鏈結及就業接軌的扎實成果。

嶺東科大產學合作處處長蔡家幸表示，從114年度開始，嶺東科大執行勞動部各項計畫即已名列中彰投地區第4名，經費占比8.3%；其中就業學程計畫更拿下區域第1名，執行經費達870萬元。到了115年度，整體計畫績效再向前推進至第2名，經費占比提升至14.2%，就業學程則持續蟬聯第1名，形成「整體績效進步、核心計畫領先」的亮眼表現。

其中，就業學程計畫是嶺東科大推動學用合一的重要平台。學校依不同學院及產業特色，積極鏈結資訊科技、金融、管理、設計、觀光及服務等領域企業，共同規劃專業課程與實務訓練，讓學生在校期間即能接觸產業趨勢、企業需求及實務工作情境，將課堂所學轉化為職場能力，有效縮短學用落差。

除就業學程外，嶺東科大115年度同步推動職場健康、學生就業服務、青年就業及多項職能培育計畫，逐步建構從「職涯探索、職能培育、實務學習到就業媒合」的一站式人才培育體系，協助學生累積職場所需的專業能力與實務經驗。

嶺東科大副校長魏清圳表示，面對AI數位轉型及產業快速變革，未來將持續深化與政府及企業的合作，並把AI、數位轉型與跨域職能融入人才培育、產學合作及職涯發展，讓學生在畢業前即能累積實戰經驗，提升未來職場競爭力。