南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營摘金銀牌與最佳創意獎

南台科大創新產品設計系師生參加「國際學生設計工作營」（ISDW 2026），與日、韓、新加坡、泰國等國學生組隊，10天密集設計實作，最終從18組團隊脫穎而出，鄭凜勇摘金、梁睿芸銀獎、黃瀚磊最佳創意獎。

數位設計學院院長陳炳彰說，賴政坤、邱羿樺、周彥廷、魏伯健等同學則在所屬跨國團隊投入田野調查、概念發想、建模製作與簡報發表，展現產品設計專業與跨文化協作能力。

他說，ISDW的價值不只是獲獎，而是學生須在陌生語言、跨文化團隊及有限時間將模糊問題轉化為具體可執行設計方案。這種真實的國際協作經驗，是課堂難以完全複製的學習歷程，也讓學生更清楚看見自身專業與溝通能力的優勢與不足。

ISDW 2026上周在基隆舉行，集結台、日、韓、新、泰五國7所大學、108名師生參與。大會以「我們如何幫助年輕的國際旅客，以更有意義的方式認識、體驗並連結基隆」為題，將學生打散重組為18組跨國團隊，從田野調查、問題發掘到設計提案與成果發表，讓學生直接面對真實城市議題。

南台科大創新產品設計系由系主任程筑鈺帶10名師生參與。學生走訪和平島地質公園、基隆要塞司令官邸及廟口夜市等地，從旅客與居民的觀察中尋找設計靈感，其中基隆多雨的城市特性成為多組團隊的設計切入點。

田野調查過程中一組跨國團隊發現，外國旅客不熟悉基隆景點，甚至部分在地居民也難以立即推薦完整行程，因此以「如何連結在地故事與旅客體驗」為思考起點，提出一款結合手機App的基隆智慧吊飾。旅客可透過吊飾探索特色景點，遇到下雨時，系統則可依天候提供室內或避雨路線建議，讓天候不再成為探索城市的阻礙。

對學生而言真正的挑戰不只設計，更來自如何一起做設計。全英文溝通讓不少學生初期頻頻卡關，直到導師提醒繪圖就是設計師共通的語言，團隊開始透過草圖、模型及視覺化圖表溝通，反而突破語言限制。

不同國家設計習慣也在磨合中形成互補，日本學生重視細節與秩序，韓國學生擅長快速建立產品雛形，南台學生則從中重新思考設計流程。這段跨國協作經驗，也讓學生體會到英文不只是學校考試科目，也是能和不同國家的人真正溝通的工具。

南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供

南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供

南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供