快訊

新線變大錢坑 張景森：台灣捷運蓋過頭了

開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」 陳幸妤現身不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營摘金銀牌與最佳創意獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供
南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供

南台科大創新產品設計系師生參加「國際學生設計工作營」（ISDW 2026），與日、韓、新加坡、泰國等國學生組隊，10天密集設計實作，最終從18組團隊脫穎而出，鄭凜勇摘金、梁睿芸銀獎、黃瀚磊最佳創意獎。

數位設計學院院長陳炳彰說，賴政坤、邱羿樺、周彥廷、魏伯健等同學則在所屬跨國團隊投入田野調查、概念發想、建模製作與簡報發表，展現產品設計專業與跨文化協作能力。

他說，ISDW的價值不只是獲獎，而是學生須在陌生語言、跨文化團隊及有限時間將模糊問題轉化為具體可執行設計方案。這種真實的國際協作經驗，是課堂難以完全複製的學習歷程，也讓學生更清楚看見自身專業與溝通能力的優勢與不足。

ISDW 2026上周在基隆舉行，集結台、日、韓、新、泰五國7所大學、108名師生參與。大會以「我們如何幫助年輕的國際旅客，以更有意義的方式認識、體驗並連結基隆」為題，將學生打散重組為18組跨國團隊，從田野調查、問題發掘到設計提案與成果發表，讓學生直接面對真實城市議題。

南台科大創新產品設計系由系主任程筑鈺帶10名師生參與。學生走訪和平島地質公園、基隆要塞司令官邸及廟口夜市等地，從旅客與居民的觀察中尋找設計靈感，其中基隆多雨的城市特性成為多組團隊的設計切入點。

田野調查過程中一組跨國團隊發現，外國旅客不熟悉基隆景點，甚至部分在地居民也難以立即推薦完整行程，因此以「如何連結在地故事與旅客體驗」為思考起點，提出一款結合手機App的基隆智慧吊飾。旅客可透過吊飾探索特色景點，遇到下雨時，系統則可依天候提供室內或避雨路線建議，讓天候不再成為探索城市的阻礙。

對學生而言真正的挑戰不只設計，更來自如何一起做設計。全英文溝通讓不少學生初期頻頻卡關，直到導師提醒繪圖就是設計師共通的語言，團隊開始透過草圖、模型及視覺化圖表溝通，反而突破語言限制。

不同國家設計習慣也在磨合中形成互補，日本學生重視細節與秩序，韓國學生擅長快速建立產品雛形，南台學生則從中重新思考設計流程。這段跨國協作經驗，也讓學生體會到英文不只是學校考試科目，也是能和不同國家的人真正溝通的工具。

南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供
南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供

南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供
南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供

南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供
南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供

南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供
南台科大創新產品設計系學生參加ISDW跨國工作營。摘金銀牌與最佳創意獎。圖／校方提供

南台科大 學生 設計

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從看見到理解：沉浸式科技如何重構技職設計教育的學習現場── 一位技職教師的教學實踐螺旋

台大開學典禮 校長陳文章勉新生：學專業、認識世界、為選擇負責

開學前先打底 南光中學AI營隊找創意開格局

南台科大與波蘭克拉科夫理工大學簽雙聯學位合約 提供歐洲深造新選擇

相關新聞

高雄免費午餐上路一周爆難題 教團轟「找麻煩」點名4大亂象

高雄國中小免費營養午餐上路一周就爆執行難題，讓學校大呼吃不消，從水果限高雄生產、少數素食生供餐，到校外活動餐費及廚工待遇都卡關，教師團體直言「找麻煩」，批市府配套不足，讓學校承擔新增行政成本與風險。

中市退休校長「王爺」王沛清猝逝 教育界和學生一片哀悼

台中市惠文高中退休的前校長王沛清5日在家休息時突然呼吸急促，送醫後不治。消息傳出後網路上一片不捨之聲，有家長懷念這位「王爺」總是鼓勵人，另一名東山高中校友也回憶，「各位東山的同學是站在金字塔頂端的人」這句話成了絕響。

文化部長首訪英 李遠借鏡倫敦巴比肯藝術中心：讓台灣都市林有故事

文化部長李遠6日展開歐洲訪問行程，首站抵達英國倫敦，這也是文化部長首度訪英。他在參訪倫敦巴比肯藝術中心溫室時表示，文化部也積極爭取加入環境部所提「氣候調適綠蔭倍增計畫」，「只要文化部參與，都市林就會有故事」。

成大團隊研發標靶去磷酸化平台 為癌症、神經退化疾病治療開新方向

成大生化所助理教授陳伯翰參與跨校跨領域團隊，開發新型可程式化標靶去磷酸化平台「togoPhosTAC」，成功將「標靶蛋白質降解」拓展至「標靶蛋白質去磷酸化」，在阿茲海默症小鼠試驗中展現亮眼成果，研究成果刊登在「自然通訊（Nature Communications）」。

深化台德科技合作 萊比錫大學校長首度訪台 聚焦半導體、量子科技合作

為積極深化台灣與德國在高等教育、關鍵半導體製程與量子科技領域的學術合作，教育部邀請德國頂尖百年學府萊比錫大學（Universität Leipzig）校長Prof. Dr. Eva Inés Obergfell於8月31日首度來台，展開為期5天的學術訪問行程。Obergfell校長在台期間除與教育部交流對談，並訪問台灣多所大學、簽署學術合作備忘錄、推展高階科研人才培育合作計畫。

走出象牙塔／博士跨界接班傳產 ACG學者做跨國IP諮詢

少子化衝擊，台灣高教正職教職愈來愈窄，研究、升等、評鑑與招生壓力，也正在改寫「教授」這份工作的樣貌。曾被稱為「勞基法戰神」的陳政亮離開世新大學，回台南接班傳統產業；ACG研究者梁世佑也離開國內高教體制，移居日本經營跨國IP商業諮詢。兩條截然不同的路，卻指向同一個問題：當學術不再是唯一答案，博士還能走向哪裡？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。