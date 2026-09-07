弘光科大調查 新生夢想排行榜第一名「學業 ALL PASS」

弘光科技大學昨天和今天舉辦115學年度「新生啟航暨校園文化體驗活動」，開訓典禮上，校長蘇弘毅以年輕世代語彙歡迎全體新生，鼓勵大家帶著勇氣與熱情進入大學，勇敢探索、勇於試錯，尋找自己的不可替代性。今年活動結合「弘光e指通APP」，讓新生透過「Upload Your Dream」上傳夢想，並現場公布新生夢想排行榜，其中「學業 ALL PASS」以20.1%的高得票率奪冠軍。

弘光科大招生策略中心統計，115學年度含外籍生等外加名額，總招生率為116.66%，日間部、進修部各學制新生共有3,879人。學務處新生啟航活動以「新生啟航・青春逐夢航向未來」為主軸，結合「Upload Your Dream」夢想上傳、校園知識副本解碼，到晚間的「青春啟航音樂祭」，帶領新生從進入校園的第一天起，逐步融入大學生活。

校長現場揭曉的「新生夢想排行榜」15個夢想中，新生最渴望達成的前三名分別為第一名「學業 ALL PASS」20.1%；第二名「找到神隊友」11.6%；第三名「獎學金抱回家」9.8%；緊接在後的還有「賺進第一桶金」9.6%與「英文起飛」8.6%，展現新生對學業、人際網絡及自我提升的積極期待。

校長蘇弘毅致詞指出，弘光科大創立於1967年，創辦人王毓麟醫學博士同時也是光田綜合醫院創辦人。學校校訓「弘毅博愛」就是「心要夠大、意志要堅，而且懂得多給這個世界一點愛」。

蘇弘毅表示，到弘光不只是要「解鎖」各自的專業技能，更重要的是學習成為一個什麼樣的人。大學生活不可能一路像開掛一樣順利，未來可能會遇到卡關或迷惘，但跌倒真的沒關係，重點是你站起來的姿態要夠帥！，他鼓勵新生勇於試錯、學會自律，將看似艱辛的過程轉化為職場上拉開差距的秘密武器。

昨晚登場的「青春啟航音樂祭」，安排熱音社、熱舞社與原推社等社團星光秀、星光演唱，及獨特的「無人機星空」秀，為新生留下大學生涯第一個難忘的夜晚。今天由系學會學長姐接力展開「系所 RPG 探索與互動」，將傳統的系所介紹轉化為沉浸式的互動歷程。

弘光科大新生夢想排行榜，「學業 ALL PASS」以20.1%的高得票率奪冠軍。記者游振昇／攝影

弘光科大吉祥物「弘光獵鷹」和新生互相擊掌。記者游振昇／攝影