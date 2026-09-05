屏科大生機系研發AI檢測裝置 協助水產養殖戶快速掌握病原體

屏東科技大學生物機電工程系教授陳志堅團隊於「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」展覽中，展示「AI輔助DNA檢測之分析應用裝置」，專為水產養殖場域設計，可協助養殖戶快速掌握病原體檢測結果，吸引許多外國廠商詢問了解，具跨國產業發展市場潛力。

團隊表示，隨著水產養殖對病原體快速檢測的需求日益增加，在第一時間取得準確資訊成為智慧養殖的關鍵，因此針對創傷弧菌（Vibrio vulnificus）開發出此可攜式檢測裝置。

裝置結合了生物檢測、光學感測、人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術，可用於水產養殖場域設計如蝦池等，透過快速核酸萃取方式取得檢體，大幅降低傳統檢測對大型實驗室設備的依賴。

團隊也導入AI深度學習模型進行影像判讀，不僅能有效減少環境光線及人為判讀差異造成的影響，更提升檢測結果的一致性與穩定性。系統也串聯雲端與行動裝置，打造一體化智慧模式，使用者在養殖場現場即可透過手機APP即時查看螢光變化數據與分析圖表。

陳志堅教授表示，研究團隊將持續優化裝置的可攜性、檢測速度、AI判讀能力及雲端資料管理功能，並逐步將檢測範圍拓展至其他水產及農業的重要病原體，協助產業朝智慧養殖、即時監測及精準管理的方向邁進。

屏科大生物機電工程系陳志堅研發「AI輔助DNA檢測之分析應用裝置」，可協助水產養殖戶快速掌握病原體檢測結果。圖／屏科大提供