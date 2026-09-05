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生源崩落 統測考生6年蒸發3成

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

少子化海嘯持續擴大，升學資訊平台大學問表示，根據教育部推估，一一七學年度學測與統測考生總數，將較前一學年重挫一萬四七五七人，創下歷年最大減幅。其中，統測考生人數跌勢尤為劇烈，預計僅剩五點五萬人，顯示技職體系已成為這波少子化危機的重災區。

根據大學問追蹤教育部一○九至一一四學年度數據發現，六年間技術型高中（技高）新生人數重挫百分之廿一點四，降幅是普通高中的近五倍。此外，技高學生在高一至高三期間的平均流失率高達百分之十一點九，每屆約有上萬名學生在升上高三前便離開技高學制，流失高峰主要集中於高一升高二階段。

大學問執行長魏佳卉表示，受傳統「先公立後私立、先普高後技高」的分流觀念影響，技職體系從國中會考入學端就承接了相對弱勢的生源結構。一一七學年度統測考生預估僅剩五萬五○九四人，相比一一一學年的七點九萬人，六年間大幅蒸發逾二點四萬名考生，減幅超過三成，相當於一次流失四至五所科技大學的新生總量。

魏佳卉提醒，生源崩落是全體大學都必須面對的結構性問題，若未提前二至三年因應，恐難抵禦結構性衝擊。呼籲教育部應從公私立大學同步減招著手，重新檢視整體高教政策，才能真正因應這波海嘯。

教育部表示，教育部訂有總量標準，以控管大專校院、技專校院招生名額總量，且針對公私立大專校院訂有不同註冊率要求，若未達標，將扣減其招生名額。此外，為強化學校自我調控責任，得由學校自行評估申請主動調減（寄存）招生名額。

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