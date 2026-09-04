統測考生6年蒸發3成 專家憂技職體系恐成重災區

少子化海嘯持續擴大，衝擊台灣高等教育體系。升學資訊平台「大學問」網站依據教育部官方數據推估指出，隨著「117大限」逼近，117學年度學測與統測考生總數將較前1學年重挫1萬4726人，創下歷年最大減幅。其中，統測考生人數跌勢尤為劇烈，預計僅剩5.5萬人，顯示技職體系已成為這波少子化危機的重災區。

根據大學問網站分析，這波考生斷崖式下滑並非遠景，而是「正在發生」的既定事實。追蹤教育部109至114學年度數據，6年間技術型高中（技高）新生人數重挫21.4%，降幅是普通高中（4.4%）的近5倍。此外，技高學生在高一至高三期間的平均流失率高達11.9%，每屆約有上萬名學生在升上高三前便離開技高學制，流失高峰主要集中於高一升高二階段。

大學問網站執行長魏佳卉表示，受傳統「先公立後私立、先普高後技高」的分流觀念影響，技職體系從國中會考入學端就承接了相對弱勢的生源結構。114學年度技高新生缺口高達1萬331人，將在3年後完整顯現於117學年的統測考場，屆時統測考生僅剩5萬5091人，相比111學年的7.9萬人，六年間大幅蒸發逾2.4萬名考生，減幅超過3成，相當於一次流失4至5所科技大學的新生總量體。

魏佳卉提醒，生源崩落是全體大學都必須面對的結構性問題，並非技職體系獨有，不是單靠獎勵競賽選手就能解決，教育部應從公私立大學同步減招著手，重新檢視整體高教政策，才能真正因應這波海嘯，各校也要提前兩三年看到數字，才來得及調整。

針對政府近期宣示加碼投資技能競賽與表揚獲獎選手，大學問網站認為，雖然政策方向正確，但無法根本解決生源結構崩落的危機。

魏佳卉強調，117年將是生源海嘯的谷底，雖然其後約有五年的回穩期，但各校與教育部若未提前2至3年因應，恐難抵禦結構性衝擊。大學問網站呼籲教育部應正視全體大專院校的結構課題，從「公私立大學同步減招」著手，全面檢討高教與技職政策，以應對不可逆的少子化浪潮。