全國技能競賽落幕 竹縣技職選手展現毅力與技術斬獲多項大獎

第56屆全國技能競賽落幕，新竹縣技職選手展現毅力與扎實技術，在全國頂尖舞台斬獲多項大獎。縣府表示，縣長楊文科最近特別在主管會報公開表揚獲獎優秀選手，肯定青年學子以專業實力為縣爭光，展現新竹縣深耕技職教育與青年培育的豐碩成果。

楊文科表示，竹縣學生在全國技能競賽中面對頂尖大學生與各區資深高手毫無懼色，以專業技術與強大心理素質奪下佳績，讓他深感驕傲與感動。縣府將持續大力投入技藝教育資源，完善校園專業設備，並積極串聯產、官、學、研資源，從技職試探、扎根培訓到未來的青年創業與就業計畫，提供一條龍的多元支持系統，讓新竹縣的青年技術人才學以致用、在地發光、邁向國際。

縣府指出，本屆競爭激烈的「網路安全」職類，陽明交大附中選手楊祐誠展現超齡實力，越級挑戰台大、清大、成大等頂尖大學資安高手，一舉奪下全國第一名，日前並北上接受總統頒獎肯定。

楊祐誠表示，感謝指導老師林晉豐與校內資訊科社團的自主培訓支持，還要特別感謝跨校攜手教育部資安人才培育計畫中區主席、台中高工資訊科劉政鑫主任團隊，透過高強度攻防實戰模擬發揮「1+1大於2」默契，未來將全力挑戰國手選拔，期盼以資安專業為台灣貢獻心力。

東泰高中水電技術科高一選手許鈞傑首次挑戰全國賽，在指導老師陳永炎、楊浩東帶領下，面對具備豐富經驗的各區選手，在高度考驗尺寸精準度、彎管工序與速度品質的賽事中穩健發揮，勇奪配管與暖氣組第三名。

陳永炎指出，技職培訓的核心在建立抗壓性與解決問題的責任感，陪伴學生把基礎打穩，許鈞傑在短短兩個月的高強度集訓中克服挫折、自我要求，將這面銅牌視為新起點，期許未來持續精進邁向世界舞台。

仰德高中電子商務科選手古家誠在指導老師王鈞台悉心培訓下，代表學校征戰「雲端運算組」榮獲全國第四名。王鈞台指出，集訓以 AWS 雲端服務為核心，深入演練 EC2、RDS、Lambda 等架構規畫，並落實 Docker 容器化與 K8S 部署等高階技術。

古家誠也分享指出，正式賽場極度考驗時間分配與故障排除能力，在嚴格規範下手動建置環境，只要一項設定失誤就可能影響整體服務，這次參賽深刻體會到「在速度與正確性之間取得平衡」的重要性，透過將理論化為實戰解題，不僅累積極具價值的經驗，也大幅提升抗壓應變能力，堅定他未來持續深耕雲端科技的信心。

關西高中園藝科高一選手傅子庭初次登上全國大賽舞台，在指導老師林安琪指導下，以兼具美感與細膩技巧的表現榮獲「花藝組」佳作。她從小展現美學天賦，集訓期間面對高標準要求曾數度遇上瓶頸，在指導老師如母親般的暖心陪伴下、業界花店導師的觀念啟發，還有學長學姊榜樣的激勵下，學會放下勝負得失、專注自我成長，成功突破技術限制，堅定未來深耕設計領域的志向。

新竹縣教育局表示，為提供全縣師生及家長更完整便捷的適性學習資訊，相關國中技藝教育課程、各職群探索體驗及各項學生技藝競賽等最新訊息，都可至「新竹縣技藝教育資源平台」查詢。縣府將持續陪伴每位青年學生在專業道路上勇往直前，讓技職教育的光芒持續在新竹縣乃至國際舞台上發光發熱。

關西高中獲獎學生傅子庭平時的練習照片。圖／新竹縣政府提供

東泰高中許鈞傑選手平日練習的照片。圖／新竹縣政府提供

國立陽明交通大學附屬新竹實驗高中學生楊祐誠平時的社團照片。圖／新竹縣政府提供

東泰高中許鈞傑選手(左四)及團隊合照。圖／新竹縣政府提供

新竹縣私立仰德高中學生古家誠比賽時的照片。圖／新竹縣政府提供