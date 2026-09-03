嶺東科大攜手經濟部產發署 助攻金屬機電雙軸轉型

嶺東科技大學企業管理系與智慧製造科技系昨日攜手經濟部產業發展署舉辦「數位管理共好加值計畫-數位動能工作坊」，聚焦智慧製造、數位管理及低碳轉型，邀集產、官、學、研各界代表交流，吸引逾80位產業先進與學者專家參與，共同為中部金屬機電產業轉型注入新動能。

嶺東科大校長陳仁龍肯定產學緊密合作的成效，期許學校扮演在地產業最強健的轉型智庫與技術後盾，攜手企業在雙軸轉型浪潮中搶佔先機。

此次工作坊除介紹經濟部產業發展署116年度「金屬機電產業升級轉型資源」，協助企業掌握企業營運、數位轉型、綠色轉型及智慧應用等政策資源，也安排產業實務經驗分享。其中，嶺東科大輔導團隊由企業管理系與智慧製造科技系跨域合作，深入企業進行精實蹲點輔導，並邀請嘉可精密股份有限公司總經理周益慶分享「精實蹲點與智慧應用」成果，呈現產學合作如何從診斷、輔導進一步落實於企業營運。

周益慶表示，透過嶺東團隊進駐指導，嘉可精密逐步導入智慧化應用並優化管理流程，未來也將持續深耕精密加工核心優勢，朝智慧製造方向邁進。

工作坊同時邀請采威國際資訊董事長蕭哲君以「以AI agents談AI」分享中小企業AI應用機會，讓與會業者從實務角度思考AI導入策略；另由嶺東科大智慧製造科技系介紹學校服務能量，促進企業與學校進一步媒合合作。

計畫主持人、嶺東科大企管系副教授朱曉萍表示，未來將持續整合校內跨領域研發與輔導能量，深化與政府及產業公協會的合作，協助更多金屬機電業者提升數位與綠色永續競爭力，讓大學專業真正走進產業、解決企業需求，攜手打造產業轉型與共好加值的新典範。