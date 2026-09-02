新增「1路線」公車開進澎湖科大 便利師生通學

澎湖公車進校園，「1路線」公車今天傍晚起試辦一學期，每日行駛2班次，方便澎湖科大學生上下學通學、及沿路的民眾也可搭乘。

澎湖公共車船管理處推動「公車進校園計畫」，今天傍晚由副縣長林皆興、縣府參議洪棟霖、無黨籍縣議員莊光大和國立澎湖科技大學校長李文熙等人共同揭幕，迎接「1路線」公車滿載學生與家長一起進校園。

林皆興表示，澎湖唯一一所科技大學，校方長期關注學生公共運輸需求，加上部分學生因年齡尚未滿18歲，尚無法騎乘機車，希望能有公車直接進入校園，議員莊光大也向縣府反映學校需求後，終獲縣府進行評估促成，新增「1路公車」將試辦一學期，並配合師生授課與上下學，提供學生更加便利、安全的交通選擇。

林文熙表示，「公車進校園」創下澎湖創30多年來，包括澎湖第一學府的第一次公車進校園和「1路線」公車行駛路線，且是學校與社區連結最好的交通路線，提供師生與附近社區最便捷的服務。

澎湖車船處表示，新啟動的「1路線」公車，即起試辦一學期至116年1月8日止，每天配合師生授課上下學行駛2班次，馬公總站每日下午5時20分和8時發車，澎科大站則於下午5時40分和8時20分返程，假日亦照常行駛。

車船處表示，票價為全票7元、半票4元、軍警及學生優待票6元；設籍澎湖縣並持縣民TPASS卡可免費搭乘，澎湖科大的師生可儘快申請TPASS卡可免費搭乘。