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弘光科大護理科國考成績亮眼 畢業生林柏年奪全國第三名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大護理科主任張靖梅（左）頒發獎狀及獎金，給以全國第三名成績通過今年第二次護理師國考的應屆畢業生林柏年（右）。記者游振昇／攝影
弘光科大護理科主任張靖梅（左）頒發獎狀及獎金，給以全國第三名成績通過今年第二次護理師國考的應屆畢業生林柏年（右）。記者游振昇／攝影

弘光科技大學護理科今年應屆畢業生在115年第二次護理師國家考試中展現極佳實力，通過率高達95.55%，遠高於全國通過率55.44%。校友林柏年以優異成績脫穎而出，榮獲全國第三名佳績，他繼續升學取得大學學位後，將投身急重症護理工作，為當前短缺的醫療臨床人力注入新血。

弘光科大護理科主任張靖梅與導師袁光霞指出，林柏年具備旺盛求知欲，課堂學習認真，在臨床實習表現上更為出色，曾榮獲護理學院實習第一名，對於他能摘下國考全國第三名，師長皆感到實至名歸。張靖梅表示，除了林柏年表現亮眼外，另一名畢業生盧侑榆亦取得全國第36名好成績，護理科應屆畢業生95.55%的高國考通過率，充分彰顯扎實的教學品質與輔導成效。

談及選擇護理的契機，林柏年說，國中畢業許多人選擇念高中，他選擇跟隨哥哥的腳步念弘光科大護理科，因為從哥哥的求學歷程，及從事護理師工作親友口中，發現擁有護理專業不但可以在工作中幫助他人，還能與人密切接觸互動，擁有他嚮往的職業特質，就讀五專五年下來，愈念愈有興趣，更加堅定這個志向。

針對國考準備策略，林柏年分享，考完二技統測及完成升學準備事項後，5月底全力投入備考。除了參加學校每周二至周四的國考衝刺班，其餘時間透過線上課程及自修加強，並要求自己每天達成至少八成的複習進度。

林柏年建議學弟妹，三、四年級的專業課程務必打好基礎，有疑問即刻發問，對實習與準備國考皆有助益；盧侑榆也強調，一至五年級在上課時打好基礎及跟隨學校衝刺班的節奏穩紮穩打，是順利考取證照的關鍵。

面對國內急重症醫療人力短缺的衝擊，林柏年展現出高度熱忱。他表示，接下來將完成二技學業並服兵役，隨後打算進入臨床一線服務。實習期間發現自己對急重症護理最感興趣，未來將全力朝急重症護理師方向發展，實踐護理人的使命。

弘光科大護理科應屆畢業生護理師國考通過率高達95.55%。記者游振昇／攝影
弘光科大護理科應屆畢業生護理師國考通過率高達95.55%。記者游振昇／攝影

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