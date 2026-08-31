弘光科大護理科國考成績亮眼 畢業生林柏年奪全國第三名

弘光科技大學護理科今年應屆畢業生在115年第二次護理師國家考試中展現極佳實力，通過率高達95.55%，遠高於全國通過率55.44%。校友林柏年以優異成績脫穎而出，榮獲全國第三名佳績，他繼續升學取得大學學位後，將投身急重症護理工作，為當前短缺的醫療臨床人力注入新血。

弘光科大護理科主任張靖梅與導師袁光霞指出，林柏年具備旺盛求知欲，課堂學習認真，在臨床實習表現上更為出色，曾榮獲護理學院實習第一名，對於他能摘下國考全國第三名，師長皆感到實至名歸。張靖梅表示，除了林柏年表現亮眼外，另一名畢業生盧侑榆亦取得全國第36名好成績，護理科應屆畢業生95.55%的高國考通過率，充分彰顯扎實的教學品質與輔導成效。

談及選擇護理的契機，林柏年說，國中畢業許多人選擇念高中，他選擇跟隨哥哥的腳步念弘光科大護理科，因為從哥哥的求學歷程，及從事護理師工作親友口中，發現擁有護理專業不但可以在工作中幫助他人，還能與人密切接觸互動，擁有他嚮往的職業特質，就讀五專五年下來，愈念愈有興趣，更加堅定這個志向。

針對國考準備策略，林柏年分享，考完二技統測及完成升學準備事項後，5月底全力投入備考。除了參加學校每周二至周四的國考衝刺班，其餘時間透過線上課程及自修加強，並要求自己每天達成至少八成的複習進度。

林柏年建議學弟妹，三、四年級的專業課程務必打好基礎，有疑問即刻發問，對實習與準備國考皆有助益；盧侑榆也強調，一至五年級在上課時打好基礎及跟隨學校衝刺班的節奏穩紮穩打，是順利考取證照的關鍵。

面對國內急重症醫療人力短缺的衝擊，林柏年展現出高度熱忱。他表示，接下來將完成二技學業並服兵役，隨後打算進入臨床一線服務。實習期間發現自己對急重症護理最感興趣，未來將全力朝急重症護理師方向發展，實踐護理人的使命。