捷報！崑山科大USR計畫獲2026台灣永續行動獎銀獎

2026第六屆台灣永續行動獎（TSAA）榜單揭曉，崑山科技大學深耕型USR計畫以「循環經濟下的淨零韌性」方案參獎，榮獲「環境永續面向－SDG 13 氣候行動」銀獎，為學術單位最佳成績，展現學校長期以大學專業回應地方環境議題實踐成果。

「台灣永續行動獎」以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為核心，表揚各界在永續發展工作上具體成果與貢獻。本屆共有264家單位提出545件永續行動方案，涵蓋政府、企業、大學、醫院及民間組織等不同領域，共計395件方案獲獎。

崑山科大獲「2026台灣永續行動獎－環境永續面向－SDG 13銀獎」的「循環經濟下的淨零韌性」方案，為學務長暨企管系教授楊泰和所主持深耕型USR計畫「以技術為體、生活為用的循環經濟路徑－建構社區的永續韌性」的實踐成果。

該計畫長期以循環經濟與淨零轉型為核心，從地方產業與環境議題出發，結合校內跨領域專業及產官學研民社等合作夥伴，將大學的技術研發能量導入真實場域，並從官田長期累積的循環經濟實踐經驗，逐步拓展至七股、大內及東山，依不同場域產業與環境特性，發展兼具技術應用、生活實踐與地方參與的淨零行動。

在技術與環境面向上，團隊持續推動農林廢棄資材碳化及高值化利用，將菱角殼等地方剩餘資材轉製為生物炭，並進一步投入產品開發及碳管理，除建立生物炭循環利用模式外，也完成生質炭產品碳足跡盤查，依循ISO 14067:2018建立生命周期碳排放量化基礎，使地方循環材料不只停留在再利用，更逐步具備可量化、可檢視環境績效依據。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，今年獲獎方案多能從組織核心專業出發，結合科技應用、跨域合作及在地需求，將永續目標轉化為具體且可衡量成果，也呈現台灣永續實踐逐步走向成熟、多元與深入的發展面貌。