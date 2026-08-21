嶺東科大走進文資場域 7系跨域「玩工藝」秀出新美學

嶺東科技大學設計時尚學院與商管學院，今日在文化部文化資產園區1916工坊推出「淬－1916工坊跨域技藝展」，將設計、時尚、品牌行銷與商業思維融入文化創意，以跨域策展讓傳統工藝走出展櫃，展現大學跨域共創的亮眼成果，展期至明年1月21日，

此次展覽由文化部文化資產局主辦、嶺東科大產學合作處教師產研推動中心統籌執行，邀集1916工坊15家進駐工坊及文化工作者共同參與，以「淬－以時為序，淬鍊工藝之作」為核心概念，依工藝屬性規劃八大展區，整體展出作品近70件，引領觀眾從原料、技術與工具一路看見作品誕生的過程，不只「看作品」，更進一步「看懂工藝」。

開幕最大亮點是首次推出「1916工坊跨域技藝展－主題動態走秀展演」，攜手7間工坊跨域共創，將皮革、黏土頭飾、藍染、柿染服裝、工藝配飾及服裝飾品等不同媒材融入時尚設計，由模特兒穿梭展櫃與展場，以動態展演取代傳統靜態觀看方式，結合服飾、工藝、光影與音樂，讓工藝作品從展櫃「走」到觀眾面前，呈現傳統技藝與當代時尚、生活美學交融的新樣貌。

值得一提的是，這場展覽並非單一設計領域的成果，而是嶺東科大七系跨域協作的實踐。設計時尚學院由服飾設計系、流行設計系、視覺傳達設計系及創意產品設計系共同投入，發揮服飾造型、時尚設計、視覺傳達、產品設計及策展等專業；商管學院則由國際企業系、行銷與流通管理系及財務金融系從國際市場、行銷流通及財務思維切入，讓「設計好作品」進一步思考「如何被看見、被理解與被市場接受」，形成從創意發想、內容轉譯到品牌推廣的完整鏈結。

嶺東科大校長陳仁龍表示，跨域合作的價值不只是把不同專業放在一起，更重要的是讓學生在真實場域中學習溝通、協作與解決問題。此次與1916工坊攜手，正是將大學專業轉化為文化場域品牌加值能量的實踐，也讓學生從「課堂作業」走向「真實作品」，落實做中學、學中創。

嶺東科技大學設計時尚學院與商管學院，今日在文化部文化資產園區1916工坊推出「淬－1916工坊跨域技藝展」。圖／嶺東科技大學提供