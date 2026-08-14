少子化下選手難覓、訓練成本高 秀水高工仍抱回全國技能賽4金牌

第56屆全國技能競賽決賽日前落幕，國立秀水高級工業職業學校再創佳績，共抱回4面金牌、3面銀牌、1面銅牌，另有3項第四名、2項第五名及2項佳作。其中青年組「集體創作」及「建築舖面」2項金牌，更由總統親自頒獎，展現秀工深耕技職教育的成果。

此次秀工選手在CAD機械設計製圖、建築舖面、集體創作、外觀模型創作、砌磚、數位建設BIM及家具木工等職類都有斬獲。其中青少年組CAD機械設計製圖由黃伯濤奪金；青年組集體創作由周子翔、陳柏皓拿下第一名，建築舖面則由吳振瑋奪金。銀牌則包括集體創作陳佑任、林睿雋及外觀模型創作林彥宏，砌磚陳冠博獲銅牌。

指導教師表示，全國技能競賽不只是技藝競賽，也是培訓國際技能競賽選手的重要管道，但少子化衝擊下，願意投入長時間訓練的學生減少，學校能挑選的優質人選也受到影響。此外，部分職類因參賽人數減少，甚至面臨項目調整或取消，學校必須隨著國際趨勢調整訓練方向，才能讓學生持續保有競爭力。

指導教師指出，技能競賽訓練需要長時間反覆練習，從基礎技術、精準度到臨場應變，都必須逐步累積。對學生而言，競賽不僅磨練專業能力，獲得佳績也具升學優勢。

秀工校長張智惟表示，社會長期存在「高中優先」的升學觀念，容易讓部分具有實作及創意特質的學生忽略適合自己的發展方向。

他也指出，技職學生的學習成本其實相對較高，除需要實習工場、設備及耗材，競賽訓練更涉及外地比賽、住宿及報名等支出，因此除學校投入，也需要家長、校友及社會團體支持，讓學生能專心累積技術、勇於挑戰全國及國際舞台。

第56屆全國技能競賽決賽日前落幕，國立秀水高級工業職業學校抱回4面金牌、3面銀牌、1面銅牌，另有3項第四名、2項第五名及2項佳作。記者林敬家／攝影