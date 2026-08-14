快訊

白宮抓中國轉運大騙局！台灣遭點名列第一級 40多國助躲美關稅

台股開高觸及46,400關卡 仁寶、力積電、華邦電交投火熱

美落後4年！陸第5架六代機上天 競爭機型F-47還在畫圖

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化下選手難覓、訓練成本高 秀水高工仍抱回全國技能賽4金牌

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
第56屆全國技能競賽決賽日前落幕，國立秀水高級工業職業學校抱回4面金牌、3面銀牌、1面銅牌，另有3項第四名、2項第五名及2項佳作。記者林敬家／攝影
第56屆全國技能競賽決賽日前落幕，國立秀水高級工業職業學校抱回4面金牌、3面銀牌、1面銅牌，另有3項第四名、2項第五名及2項佳作。記者林敬家／攝影

第56屆全國技能競賽決賽日前落幕，國立秀水高級工業職業學校再創佳績，共抱回4面金牌、3面銀牌、1面銅牌，另有3項第四名、2項第五名及2項佳作。其中青年組「集體創作」及「建築舖面」2項金牌，更由總統親自頒獎，展現秀工深耕技職教育的成果。

此次秀工選手在CAD機械設計製圖、建築舖面、集體創作、外觀模型創作、砌磚、數位建設BIM及家具木工等職類都有斬獲。其中青少年組CAD機械設計製圖由黃伯濤奪金；青年組集體創作由周子翔、陳柏皓拿下第一名，建築舖面則由吳振瑋奪金。銀牌則包括集體創作陳佑任、林睿雋及外觀模型創作林彥宏，砌磚陳冠博獲銅牌。

指導教師表示，全國技能競賽不只是技藝競賽，也是培訓國際技能競賽選手的重要管道，但少子化衝擊下，願意投入長時間訓練的學生減少，學校能挑選的優質人選也受到影響。此外，部分職類因參賽人數減少，甚至面臨項目調整或取消，學校必須隨著國際趨勢調整訓練方向，才能讓學生持續保有競爭力。

指導教師指出，技能競賽訓練需要長時間反覆練習，從基礎技術、精準度到臨場應變，都必須逐步累積。對學生而言，競賽不僅磨練專業能力，獲得佳績也具升學優勢。

秀工校長張智惟表示，社會長期存在「高中優先」的升學觀念，容易讓部分具有實作及創意特質的學生忽略適合自己的發展方向。

他也指出，技職學生的學習成本其實相對較高，除需要實習工場、設備及耗材，競賽訓練更涉及外地比賽、住宿及報名等支出，因此除學校投入，也需要家長、校友及社會團體支持，讓學生能專心累積技術、勇於挑戰全國及國際舞台。

第56屆全國技能競賽決賽日前落幕，國立秀水高級工業職業學校抱回4面金牌、3面銀牌、1面銅牌，另有3項第四名、2項第五名及2項佳作。記者林敬家／攝影
第56屆全國技能競賽決賽日前落幕，國立秀水高級工業職業學校抱回4面金牌、3面銀牌、1面銅牌，另有3項第四名、2項第五名及2項佳作。記者林敬家／攝影

彰化秀水高工在全國技能競賽中抱回4面金牌、3面銀牌、1面銅牌，此次秀工選手在CAD機械設計製圖、建築舖面、集體創作、外觀模型創作、砌磚、數位建設BIM及家具木工等職類都有斬獲。圖／秀水高工提供
彰化秀水高工在全國技能競賽中抱回4面金牌、3面銀牌、1面銅牌，此次秀工選手在CAD機械設計製圖、建築舖面、集體創作、外觀模型創作、砌磚、數位建設BIM及家具木工等職類都有斬獲。圖／秀水高工提供

少子化 金牌 選手

延伸閱讀

台南應用科大全國技能競賽2金1銀2銅1佳作 技職實力教學成果獲肯定

比英文更難的是這件事 南投高商學生奪全國金牌揭旅館接待真功夫

二林工商選手張庭瑀全國技能競賽奪金 願望是「大家記住我的名字」

國際語言學奧林匹亞競賽 台灣隊奪2銀4銅全員獲獎

相關新聞

教育部修法 外籍師可教藝文、體育等非語文領域

為了達成二○三○雙語政策目標，教育部修法擴大外國教師任教範疇，允許外師教藝能、活動等相關領域或科目，如生活、藝文、體育、健康等，引發教育界熱議。有學者認為，生活應用式的教學，有助於弱勢學生學習；但也有中學校長憂心，外師能否掌握台灣專業科目課程與教學目標。

北市好學區還是基隆就近讀？爸媽陷選校兩難 過來人曝：差異不只升學

孩子未來要在哪裡求學，除了距離與接送便利性外，教育資源、學習環境與同儕圈也成為不少家長考量的因素。一名家長發文，稱他們家從台北市搬到基隆後，因孩子未來就學地點與先生意見不同陷入兩難，先生認為就近在基隆讀書即可，她則希望善用台北學區資源。貼文引發討論，網友分享自身求學經驗，有人認為城鄉教育資源與同儕環境確實存在差異；不過也有人認為基隆公立學校並不差，待在基隆也是好選擇。

嘉女AI電資班學生揚威日本 全鐵道模型奪雙料大獎日本姊妹校老師驚喜

國立嘉義女中高二AI電資實驗班學生王翊全，暑假赴日本參加第18屆全國高中鐵道模型大賽，憑藉細膩精巧場景設計與跨領域實作能力，在眾多日本高中好手中脫穎而出，一口氣抱回「最佳真實情景賞」及「評審委員特別賞」兩項大獎，讓台灣學生模型製作實力在國際舞台大放異彩。

少子化下選手難覓、訓練成本高 秀水高工仍抱回全國技能賽4金牌

第56屆全國技能競賽決賽日前落幕，國立秀水高級工業職業學校再創佳績，共抱回4面金牌、3面銀牌、1面銅牌，另有3項第四名、2項第五名及2項佳作。其中青年組「集體創作」及「建築舖面」2項金牌，更由總統親自頒獎，展現秀工深耕技職教育的成果。

運動員轉身／9成退役沒飯碗 網球場外拚出年薪200萬

近九成台灣運動員巔峰期後遭遇轉職困境，經濟負擔下被迫放棄未竟之夢。曾闖進大專盃八強的網球好手戴伯勳，曾面對現實與金錢壓力，將最愛的網球留在「純粹」的記憶，帶著「只剩上半身，也要咬牙揮拍」的場上精神投入房仲業，短短幾年將年薪推升至200萬。他是如何翻盤打贏人生下場勝賽？

康軒3千人夏日熱血跑 總里程繞地球7.8圈

炎炎夏日，康軒文教集團舉辦全集團參與、為期一個月的「二○二六康軒夏日熱血跑活動」，自七月十三日至八月十二日，所有參賽者總共跑了卅一點四萬公里，約繞地球七點八圈。其中男子組第一名跑了一○三六公里、女子組第一名則是六一八公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。