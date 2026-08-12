影／仁德醫專第13任校長交接 新校長：AI融入與SEL將是教學兩大重點

私立仁德醫護管理專科學校今天舉行第13任校長佈達及交接典禮，由國家教育研究院代理學術副院長蔡明學博士接任新校長；教育部前部長、中研院院士曾志朗、苗栗縣長鍾東錦、仁德榮譽董事長鍾智文、教育部常務次長朱俊彰及立委伍麗華等各界來賓觀禮，與仁德董事長鍾佳穎、全校師生及各界代表共同見證仁德醫專開啟新局。

仁德醫專目前學生總數有六千多人，畢業生在國內醫護界展現長才，卸任校長黃柏翔在仁德服務逾15年，推動醫護教育有成。

仁德醫專榮譽董事長鍾智文強調，他原本在金融界服務，退休後返回苗栗家鄉，自覺本身年齡還不大，因此投入縣內教育事業並配合縣府重視教育的政策，他聘請黃柏翔任校長，仁德醫專當年的口號是「畢業即就業」，在黃校長任內更喊出「入學即就業」，如今仁德學子可說百分百充分就業，黃校長功不同沒，也達成入學即就業的口號，未來仍將在集團的教育事業擔任重要主管。

鍾東錦致詞肯定仁德近年的發展，在目前少子化的年代，仁德吸引許多學生前來就讀並能「滿招」，成為醫護人才培育基地，成果斐然 。他打趣說苗栗鄉親純樸善良且「刁民」不多，非常適合教育及醫療投資，原本的遠雄建康園區用地將打造「核心醫療園區」，將使苗栗的醫療層次大幅提升。

蔡明學表示，面對教育與產業快速變動，未來將把長年累積的國家級教育政策研究與教育行政實務經驗帶進仁德，轉化為校務發展與教學創新的動能。學校將以數據治理強化決策與教學品質，運用校務研究及學習分析，及早掌握學生需求，讓課程、資源與輔導更加精準；同時積極推動與國內知名大學合作，建立課程交流、資源共享及升學銜接機制，協助仁德畢業生順利銜接國內頂尖大學，拓展升學與專業發展機會。

他強調，在教學發展上，AI融入教學與社會情緒學習（SEL）將是兩大重點。學校將推動教師增能、AI輔助教材、智慧評量與個別化學習，提升學生善用科技及解決問題的能力；並透過SEL培養自我覺察、情緒管理、同理溝通、團隊合作及負責任決策，協助學生從容面對課業、實習及未來職場的挑戰。對家長而言，這也代表學校不只重視專業能力，更關注孩子的學習適應、心理韌性與整體成長。

展望未來，仁德將持續深化實務教學與產學合作，強化學生的證照準備、實務應用與職場適應，培育兼具醫護專業、數位能力、情緒韌性與人文關懷的健康照護人才。未來辦學將以學生的學習與發展為核心，讓每位選擇仁德的學生都能在穩定支持中累積實力、找到方向，帶著專業與自信走向升學或就業的下一站。

在少子化年代，仁德醫專招生及畢業生就業情況展現成果。記者胡蓬生／攝影

私立仁德醫專今天舉行第13任校長佈達及交接典禮，苗栗縣長鍾東錦到場致詞。記者胡蓬生／攝影