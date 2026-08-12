音樂班拚上台科大電機系 杜維恩成台東專校史上首例

國立台東專科學校附設高職部電機科傳出創校以來的歷史性喜訊，電機科三年級學生杜維恩今年參加四技二專登記分發，成功錄取技職界第一志願國立台灣科技大學電機工程系，成為東專自創校以來，首位透過此管道錄取臺科大電機系的學生。

杜維恩的求學路程相當特別，他國中就讀新生國中音樂班，升高中時卻選擇跨出舒適圈，進入東專附設高職部電機科。從原本熟悉的音樂領域轉進基本電學、電子學等專業科目，面對全新的學習挑戰，他靠著高度自律，三年來不僅蟬聯班級學業成績第一名，更陸續取得勞動部專業技術士證照，包括自來水管配管、室內配線及工業電子，共3張專業證照。

除了學業與專業實作表現突出，杜維恩也沒有放棄原本的音樂專長。他代表學校參加全國學生音樂比賽並拿下「特優」，在音樂與電機兩個不同領域展現實力。

高三面對升學關鍵階段，杜維恩為補強跨領域所欠缺的專業基礎，更自費購買函授課程，利用課後時間加強基本電學、電子學及電工機械等科目，逐步補足過去跨領域學習所留下的知識落差，最終成功在四技二專分發中錄取台科大電機系。

導師黃盛業表示，杜維恩三年來學習態度積極，面對電機專業課程並沒有因為起步較晚而退縮，自己也一路陪伴、鼓勵他「一步一腳印」，從基礎開始扎實累積。尤其到了高三，杜維恩為了追求更好的升學成果，主動投入更多時間補強專業科目，最終如願錄取理想校系。

校方指出，杜維恩的經歷也為學弟妹帶來鼓舞，證明跨領域並不可怕，重要的是找到目標後持續投入。未來進入台科大後，杜維恩也將繼續朝電機專業發展，期待把在東專累積的專業能力與跨域經驗，轉化為下一階段求學與職涯發展的基礎。