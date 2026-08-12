快訊

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

獨／詐慈濟10.6億…律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」 金流耐人尋味

聽新聞
0:00 / 0:00

音樂班拚上台科大電機系 杜維恩成台東專校史上首例

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東專科學校附設高職部電機科學生杜維恩，從音樂班跨域投入電機領域，三年蟬聯班級第一名，並取得3張專業技術證照，今年成功錄取台科大電機工程系，創下校史首例。圖／東專提供
台東專科學校附設高職部電機科學生杜維恩，從音樂班跨域投入電機領域，三年蟬聯班級第一名，並取得3張專業技術證照，今年成功錄取台科大電機工程系，創下校史首例。圖／東專提供

國立台東專科學校附設高職部電機科傳出創校以來的歷史性喜訊，電機科三年級學生杜維恩今年參加四技二專登記分發，成功錄取技職界第一志願國立台灣科技大學電機工程系，成為東專自創校以來，首位透過此管道錄取臺科大電機系的學生。

杜維恩的求學路程相當特別，他國中就讀新生國中音樂班，升高中時卻選擇跨出舒適圈，進入東專附設高職部電機科。從原本熟悉的音樂領域轉進基本電學、電子學等專業科目，面對全新的學習挑戰，他靠著高度自律，三年來不僅蟬聯班級學業成績第一名，更陸續取得勞動部專業技術士證照，包括自來水管配管、室內配線及工業電子，共3張專業證照。

除了學業與專業實作表現突出，杜維恩也沒有放棄原本的音樂專長。他代表學校參加全國學生音樂比賽並拿下「特優」，在音樂與電機兩個不同領域展現實力。

高三面對升學關鍵階段，杜維恩為補強跨領域所欠缺的專業基礎，更自費購買函授課程，利用課後時間加強基本電學、電子學及電工機械等科目，逐步補足過去跨領域學習所留下的知識落差，最終成功在四技二專分發中錄取台科大電機系。

導師黃盛業表示，杜維恩三年來學習態度積極，面對電機專業課程並沒有因為起步較晚而退縮，自己也一路陪伴、鼓勵他「一步一腳印」，從基礎開始扎實累積。尤其到了高三，杜維恩為了追求更好的升學成果，主動投入更多時間補強專業科目，最終如願錄取理想校系。

校方指出，杜維恩的經歷也為學弟妹帶來鼓舞，證明跨領域並不可怕，重要的是找到目標後持續投入。未來進入台科大後，杜維恩也將繼續朝電機專業發展，期待把在東專累積的專業能力與跨域經驗，轉化為下一階段求學與職涯發展的基礎。

電機系 科大 音樂

延伸閱讀

承受父逝忍住悲傷備審面試 他錄取台科大告慰父親在天之靈

還沒畢業就被台積電搶走！中山大學2博士生超狂履歷曝光

台電與大甲高工辦產學合作班 首度加入無人機課程

從土木到觀光都參賽 中華大學鈣鈦礦競賽秀跨域創新

相關新聞

「憂換校仍被檢舉」高雄國小師墜樓亡 高教產揭第一線困境

高雄市某國小林姓教師昨晚墜樓身亡，再掀第一線教師困境討論。高市教育產業工會今揭露，林師生前歷經行政爭議、家長申訴、請病假就醫到選擇調校，換了學校仍擔心遭家長檢舉，甚至規畫明年2月退休，多重壓力下身心俱疲，釀成憾事。

彰化大村國小世界合唱大賽奪金 不能比照街頭快閃出示國旗很遺憾

彰化縣大村國小到瑞典參加2026 World Choir Games世界合唱大賽，事前被通知會場和賽事過程中不能拿出中華民國國旗，大村國小合唱團在台灣時間8月10日得到公開賽兒童組金牌，小團員歡欣不已，卻不能拿出國旗而激動改喊出「TAIWAN」，表示自己來自亞洲台灣。

特教助理員人數追不上特教生 教團籲推普特融合先補足人力

台中市日前發生特殊生持掃帚斷柄攻擊教師，恐致代理教師單眼失明。全國教師工會總聯合會今天協同朝野立委召開記者會，高呼「普特融合，支援到位」。立委張雅琳也呼籲，近年特教助理員人數跟不上特教生增加速度，且絕大多數都是時薪制，呼籲正視人力問題；全教總也呼籲全面盤點人力，必要時採雙師入班等方式。

教師遭學生攻擊重傷今手術 鄭英耀：將提供法律協助及權益保障

一名教師日前遭有情緒障礙學生攻擊重傷。教育部長鄭英耀今天出席立法院審查「學校衛生法」部分條文修正草案，會前受訪時表示，後續將提供教師法律協助及相關權益保障。

音樂班拚上台科大電機系 杜維恩成台東專校史上首例

國立台東專科學校附設高職部電機科傳出創校以來的歷史性喜訊，電機科三年級學生杜維恩今年參加四技二專登記分發，成功錄取技職界第一志願國立台灣科技大學電機工程系，成為東專自創校以來，首位透過此管道錄取臺科大電機系的學生。

長期用耳機、3C 聽力不良擬納入學生常見體格缺點

科技快速發展，耳機、手機、平板及各類視聽設備已成為學生生活中不可或缺的工具，然而長時間使用耳機及視聽產品，或暴露於噪音環境，恐增加聽力受損風險。立法院今日審查學校衛生法部分條文修正草案，台灣民眾黨黨團及國民黨多名立委因此提案修正學校衛生法，將聽力不良納入學生常見體格缺點或疾病，強化校園聽力保健及預防工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。