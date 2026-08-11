城市科大培育遊輪人才 「存錢兼環遊世界」月薪2000美元起跳

根據統計，國際遊輪市場全球每年旅客已突破3千萬人次，台北城市科大民生學院攜手技術型高中與台灣遊輪產業發展協會，打造「國際遊輪專業人才培育中心」並舉辦MOU簽署與揭牌儀式。台灣遊輪產業發展協會指出，無經驗者上船，不含小費月薪約2000美元（相當於台幣6.4萬元），能存錢還能環遊世界。

城市科大與台灣遊輪產業發展協會、淡水商工、莊敬高職以及旅行社等啟動培育中心計畫。城市科大表示，遊輪職務橫跨餐飲與多元服務，熱門職缺包含賓客服務、餐飲酒吧、美容休閒及精品銷售等。城市科大整合觀光系、餐飲系及推廣中心，並攜手技高學校投入人才培育，再透過協會媒合，讓學生有機會登上國際遊輪開拓視野，合約期間提供食宿，適合累積第一桶金。

台灣遊輪產業發展協會理事長曾俊鵬表示，遊輪觀光產值200億相當有潛力。沒有經驗的人上船，不含小費，一個月大約2000美金，可以存錢和跟著遊輪環遊世界，對年輕人來說是很好的經驗。

城市科大董事長鄭逢時表示，遊輪產業蓬勃發展，透過合作培育專業人才，對經濟貢獻、學生未來出路都能做出貢獻。城市科大校長馮美瑜說，遊輪是高度國際化與跨領域的產業，無論是觀光、餐飲、休閒娛樂、美容、企業管理甚至是維修都需要專業人才，希望從民生學院開始，串聯商管學院、工程學院，打造跨領域培育基地。

登船工作須取得海員必備STCW基本安全證照，不受科系限制，非海事相關背景的大眾或學生皆可考證。城市科大表示，透過「國際遊輪專業人才培育中心」，串聯台灣遊輪產業發展協會的業界資源與工作媒合，也將輔導學生考取證照。