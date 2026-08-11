城市科大育遊輪人才 輔導考照上船月薪2千美金

城市科大民生學院攜手高職與台灣遊輪產業發展協會打造「國際遊輪專業人才培育中心」，將輔導學生考照，並串聯業界資源與媒合工作，無經驗者上船月薪約2000元美金（約新台幣6.4萬元）。

台北城市科技大學今天發布新聞稿指出，國際遊輪市場爆發性復甦，也掀起求才熱潮；為布局這波藍海商機，台北城市科大民生學院攜手高職夥伴學校與台灣遊輪產業發展協會，舉辦MOU簽署與揭牌儀式，打造「國際遊輪專業人才培育中心」。

台北城市科技大學董事長鄭逢時表示，遊輪產業蓬勃發展，食衣住行育樂都在裡面，透過合作培育專業人才，對經濟貢獻和學生未來出路幫助都很大。

台北城市科技大學校長馮美瑜提到，遊輪是高度國際化與跨領域的產業，橫跨餐飲與多元服務，無論是觀光、餐飲、休閒娛樂、美容、企業管理甚至是維修都需要專業人才，城市科大從民生學院開始，將串聯商管學院、工程學院，打造跨領域人才培育基地。

台灣遊輪產業發展協會理事長曾俊鵬指出，遊輪觀光產值200億元，相當有潛力；待遇的部分，沒有經驗的人到船上，在不算小費下，1個月大約2000元美金（約新台幣6.4萬元），可以存錢和跟著遊輪環遊世界，對年輕人來說是很好的經驗。

城市科大補充，登船工作須取得海員必備的STCW安全證照，不受科系限制，非海事相關背景也可考證；校方將透過國際遊輪專業人才培育中心，串聯業界資源與工作媒合，並攜手高職夥伴培育人才，輔導學生考取證照，透過協會媒合，讓學生有機會登上國際遊輪，開啟職涯選擇新航道。