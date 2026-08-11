奇美食品董座宋光夫捐500萬 崑山科大冠名「幸福料理廚藝教室」啟用

崑山科技大學感念奇美食品董事長宋光夫長期支持、慨捐500萬元獎助學金鼓勵學子，將校內智慧生活一館剛改建多功能廚藝教室冠名「宋光夫幸福料理廚藝教室」，今天啟用。校方表示，校長李天祥與宋光夫剪綵，見證校園硬體設備升級與產學深度合作重要時刻。

李天祥致詞時表示，宋光夫與崑大淵源深厚，是台灣食品產業領導典範，更始終秉持回饋社會、培育下一代理念。

崑大61周年校慶大會時頒授宋光夫「名譽博士學位」，表彰在產業科技化、國際外交及產學合作領域的卓越貢獻。

宋光夫兩度獲總統聘為「無任所大使」，校方聘請擔任首屆「食品安全與經營管理研究所」榮譽講座教授。以「幸福」為名的教室啟用「象徵著教育與產業攜手合作，共同培育未來餐飲人才的重要里程碑」。

校方表示，雙方近年積極配合推動新南向與菲律賓國際專班，提供學生實務學習機會，促進學用接軌，對提升學生的國際競爭力具備顯著正面效益。

「宋光夫幸福料理廚藝教室」是由多功能廚藝教室全面翻新改建，規畫完整中、西餐及烘焙專業設備，提供教學、技能訓練、證照輔導及競賽培訓使用。學生可在此深入學習烘焙實務、歐式麵包製作、伴手禮開發、中餐烹調、台菜料理、西餐烹調及國際料理等多元課程。

李天祥感謝宋光夫長期大力支持崑山科大。宋董特別交代這間教室要以「幸福」為名，因為幸福正是奇美的企業初心，而崑山也將懷抱這份初心持續努力。

宋光夫提到，幼時在台南水仙宮生活十多年，母親靠著一身好手藝撫養十多個孩子，讓他深切體會到融入料理中的母愛。赴美留學期間，因奇美創辦人許文龍一句「母親需要你的陪伴」毅然返台接班，進而帶領奇美食品奠定「台灣包子王國」的堅實基礎，這段歷程讓他終身感念。

他說，崑大近年展現強大辦學能量，致力餐飲人才的扎根，大力推廣食品安全觀念，這份育才使命令人敬佩。這次捐資僅是盡棉薄之力，能與崑山科大合作「是自己沾光」，非常感謝學校給予這回饋社會、嘉惠學子的寶貴機會。

李天祥校長。圖／校方提供

崑大「幸福料理廚藝教室」，出席者合影。圖／校方提供

宋光夫。圖／校方提供