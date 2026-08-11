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承受父逝忍住悲傷備審面試 他錄取台科大告慰父親在天之靈

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市二信高中電機科學生林冠佑，錄取台科大電禨系。圖／二信高中提供
基隆市二信高中電機科學生林冠佑，錄取台科大電禨系。圖／二信高中提供

四技二專聯合登記分發結果揭曉，基隆二信高中商業經營科32名畢業生，半數錄取前五志願。電機科畢業生林冠佑統測考出70分佳績，父親卻在考後病逝。他強認悲傷準備審查資料和面試，如願錄取第一志願，達成心中與父親的約定，告慰在天之靈。

基隆市私立二信高中附設職業類科，今年約300名畢業生表現亮眼。繁星、推甄及分發三種入學管道，估計154人錄取國立大學，其中20人錄取第一志願國立台灣科技大學，前五志願台科大、北科大、雲科大、北商大及高科大共87人錄取。

校方說，今年商業經營科畢業班32人，入學國中會考平均13積分，歷經三年學習，有6人錄取台科大6人，錄取前五志願學校則有16人，超過3/4畢業生可錄取國立大學，升學表現耀眼。

商業經營科畢業班導師周美秀表示，她用「師生同心」來鼓勵學生，一步一腳印圈住每個學生往目標邁進。高一時她會扮黑臉的角色，全力調整學生的生活與學習習慣。高二鼓勵學生參與活動、競賽，藉此凝聚向心力，朝共同目標合作努力。高三時每名學生在桌上都有張卡片，寫出升學目標，並引導學生設定階段性任務，逐步達成。

周美秀投注心力陪伴學生，學生點滴在心，有名畢業生留言給她說，「您還讓我覺得不是一個人面對這場挑戰」。周美秀則感謝教師團隊合作無間，任課老師放學後主動留下學生補救教學，她安撫、引導學生體察老師們的用心，畢業班考出好成績，印證一分耕耘一分收穫，全無僥倖。

二信高中指出，今年畢業班電機科學生林冠佑考上第一志願，值得稱讚，但升學過程中要面對父親病重離世，也讓師長感到不捨。

校方說，林冠佑在二信國中部畢業後，以優異成績直升二信高中電機科，三年來高度自律學習，次段考幾乎都穩居全班第一。四技二專統一入學測驗前，林父病情惡化，突如其來的打擊，讓林冠佑承受沉重心理壓力，影響備考步調。

在家人及老師的持續陪伴與鼓勵下，林冠佑重新調整心情，統測考出5科70級分的好成績。無奈統測結束後不久，林父不幸病逝。

考出好成績卻面對父親離世，讓林冠佑有難以言喻的失落。他抱持告慰父親在天之靈的信念，努力完成升學的備審資料、面試準備及各項升學程序，最終順利錄取台科大電機工程系，完成自己心中與父親的約定。

二信高中表示，職業類科畢業生約300人，近三成錄取前五志願頂尖科大，分別為台科20人、北科大13人、雲科大21人、台北商業大學11人、高科大學22人。或許他們入學成績平平，但是三年峰迴路轉，憑藉建構良好學習環境，仍創下傲人成績，對就近入學的學子，提供一個好的示例。

基隆市二信高中今年的商科畢業班學生，半數錄取頂尖科大，前排左三為導師周美秀。圖／二信高中提供
基隆市二信高中今年的商科畢業班學生，半數錄取頂尖科大，前排左三為導師周美秀。圖／二信高中提供

面試 悲傷 台科大

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