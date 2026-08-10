媽祖、千里眼跨海赴日 高雄中華藝校6度舞進八王子祭

媽祖、千里眼、順風耳的傳統信仰走上日本街頭做城市交流，中華藝術學校今年代表高雄赴日參加東京都八王子祭，學生以「媽祖巡安・台日共好」為題，將台灣民間信仰、藝陣、武術與現代舞蹈帶進市區街頭，讓日本民眾從年輕世代表演，看見不同台灣文化。

高雄與八王子締結姊妹市，長年透過燈會、八王子祭互訪交流，華藝民俗舞團今年6度參與，這次把傳統民俗舞蹈搬上街頭，以媽祖巡安祈福為主軸，加入千里眼、順風耳角色，結合民俗舞、現代舞、武術及隊形變化，搭配鑼鼓、燈籠，及紅、黑、金色服裝，呈現媽祖出巡、護駕、祈福等場景。

其中，一炷清香象徵香火綿延與文化傳承，舞團也藉媽祖護佑眾生意象，向受地震影響的日本民眾傳達平安與祝福，獲得好評。

今年八王子祭適逢令和8年8月8日，八王子市以「八王子∞八結び」為主題，取「8」的吉祥與連結意涵，邀請當天登記結婚的新人觀賞高雄演出，中華藝校學生也送上祝福筷子、檜木香包及春花髮飾，把台灣文化中成雙、平安與幸福寓意，化為跨國祝福。

這趟交流延伸到校園，八王子地區包括11所學校、15名學生與中華藝校交流，台灣學生致贈有「台灣LV」稱號的茄芷袋、藝術明信片及動漫資料夾等特色禮物。

校長盧昰余表示，從媽祖、燈籠到茄芷袋，這趟交流呈現的是年輕世代重新詮釋傳統文化，成為高雄與日本城市外交的另種語言。

中華藝校華藝民俗舞團6度舞進日本八王子祭，推動城市交流。圖／中華藝校提供