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北科大攜手PSA投入5000萬 3年攻AI研發、培育人才

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部政務次長劉國偉出席見證，北科大與PSA華科事業群簽署產學合作計畫。圖／北科大提供
教育部政務次長劉國偉出席見證，北科大與PSA華科事業群簽署產學合作計畫。圖／北科大提供

人工智慧（AI）迅速發展，國立台北科技大學今（10）日與PSA華科事業群簽署產學合作計畫，由校長任貽均與董事長焦佑衡代表簽約，雙方將投入總經費新台幣5000萬元、合作3年，聚焦AI技術研發與人才培育，推動主權AI（Sovereign AI）及Agentic AI應用發展，結合北科大研發能量與企業實務經驗，深化產學合作。

教育部次長劉國偉表示，人才培育是提升國家競爭力的關鍵，教育部持續推動產學合作，促進學術研發與產業需求連結。此次北科大與PSA華科事業群聚焦AI技術應用、人才共培及智慧製造升級，透過企業與大學共同投入資源，讓學生參與實務，培育兼具AI技術與產業應用能力的人才。

任貽均表示，北科大秉持「企業出題、大學解題」理念，由企業提出真實需求、學校整合跨域研發能量共同解題。此次以PSA自有算力中心藍圖為主軸，投入AI研發能量，推動Agentic AI應用於智慧製造與企業營運，涵蓋產線系統串接、預測性維護、品質提升、知識管理及行政流程自動化，打造企業級AI應用生態。

任貽均指出，此次合作將規劃AI教育訓練與實戰培育機制，讓學生與教師團隊透過解決企業實際問題累積經驗，優秀學員未來更有機會加入PSA AI團隊，實現學用合一。北科大也將以此為基礎打造「全校級AI試驗場」，並規劃申請教育部「因應國際情勢強化高等教育與產業合作共培人才計畫」，促進教學、研究與產業實務連結。

焦佑衡表示，AI快速發展帶動產業轉型，但企業未來競爭力關鍵仍在人才，「學校教會我們知識，企業提供的是實戰」。北科大具備工程、資訊與科技研發能量，PSA則擁有產業實務與全球市場布局，期待透過AI專案開發及產學合作，讓學生接觸真實產業議題，培養創新思維、跨域整合及問題解決能力。

北科大與PSA華科事業群合作已久，自2018年華新科技加入北科大國際產學聯盟，雙方持續深化合作，2019年更攜手將工業4.0智慧製造技術導入PSA馬來西亞生產基地。近年北科大也透過智慧製造教學工廠、跨域研發團隊及產學資源，協助PSA推動產線智慧轉型與人才培訓。

北科大校長任貽均（左）與PSA華科事業群董事長焦佑衡（右）展示簽約。圖／北科大提供
北科大校長任貽均（左）與PSA華科事業群董事長焦佑衡（右）展示簽約。圖／北科大提供

北科大 PSA 研發 產學合作 劉國偉

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