澎湖國土綠蔭首場離島說明會 克服無山、強風、鹽害與缺水挑戰

環境部今下午於國立澎湖科技大學舉辦第8場「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會」澎湖場，本次也是國土綠蔭社會溝通首次走進離島，以澎湖為起點，攜手地方政府打造海島型都市林示範區，目標克服強風、鹽害、缺水及土壤條件等挑戰。

環境部長彭啓明部長今赴澎湖參與座談，與澎湖科技大學校長李文熙、澎湖縣政府環境保護局長蔡淇賢、農漁局長陳高樑、文化局長陳鈺雲及在地民眾共同交流，現場及線上共235人參與。

「政策形成前聽聽各位鄉親的意見，比一切都重要」，彭啓明表示，澎湖全島都屬於都市林的重要場域，只要有人生活，就需要透過樹木與綠蔭改善高溫、提升生活品質。他強調，此次到澎湖就是要把在地經驗與需求帶回中央，共同找出適合澎湖的都市林推動模式，目標不只是「種得多」，更要「種得對、活得久、連成網」，並將地方意見納入國家計畫及後續都市林專法規畫。

李文熙則指出，澎湖沒有山，加上強風、鹽害、缺水及土壤條件等限制，樹木生長不易，綠蔭推動不能直接套用本島經驗，建議結合科技與在地智慧，並採雙層防風林概念，從海岸防風林逐步向內延伸，形成綠色網絡。

座談中，澎湖鄉親提出海岸防風林樹種選擇、民間土地參與、通學步道及遮蔭路徑、私有土地造林誘因，以及樹木專業修剪等建議；針對銀合歡清除後的木質材料，也提出就地破碎、回歸土地養土的「以林養林」構想，結合造林與木質資源循環。

環境部表示，未來將盤點澎湖現有海岸林、防風林及市區綠點，逐步串聯形成綠帶、綠網，並依無山、強風、鹽害與缺水等條件，結合適地適種、土壤改善、智慧灌溉及專業養護。中央也將提供技術支援，運用土壤偵測、光達等科學工具，協助地方從樹種選擇到後續養護進行整體規畫。