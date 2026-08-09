健行科大助企業客製化導入AI 創造看得見的數位改變

AI導入企業是許多台灣中階產業面臨的問題，健行科大永續發展暨社會責任辦公室主任柯幼寧今天表示，依照上半年校方輔導桃園地區產業經驗，透過客製化AI輔導可成有效解決趨勢。

健行科技大學今天發布新聞稿表示，經濟部產業發展署、工業技術研究院所推動的「數位管理共好加值計畫數位動能工作坊」日前在健行科大登場；桃園市工業會理事長莊嘉郁帶領數十家在地企業參與，吸引上百名產官學界代表齊聚，共同探討AI應用與企業數位升級方向。

工研院業務副理洪慈鎂致詞時表示，政府持續推動AI應用及產業升級，健行科大協助串聯政府資源與企業需求，盼透過交流分享讓更多廠商了解AI實際應用。與會企業也分享導入經驗，透過不同產業案例檢視流程與經營策略，掌握數位轉型可能面臨問題與挑戰。

柯幼寧指出，校方上半年輔導十多家企業導入AI，發現各產業因人力配置不同，優先改善項目也不同，有企業著重報價統一管理、生產良率提升，也有企業希望減少日常行政雜務，將人力投入核心業務。

柯幼寧說，企業導入AI關鍵不在追逐最新工具，而是從最需改善工作著手，可依企業規模、產業特性及需求，從報表、行政流程或耗費人力工作切入，逐步應用於品質管理、人力資源、生產管理、資料分析及營運流程；不少企業盼藉由政府資源強化在AI處理能力，而大學端在這波浪潮中，將利用不同導入方式，讓企業創造看得見的數位改變。