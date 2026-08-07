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AI設備老舊、參賽經費吃緊…金門農工提5大需求 陳福海允全力協助

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（左二）今天前往金門農工拜會校長吳志衍（中），陳福海表示，不論學校屬中央或地方，只要攸關學生學習與成長的需求，縣府都會積極協助，讓資源真正用在刀口上。圖／縣府提供
金門縣長陳福海（左二）今天前往金門農工拜會校長吳志衍（中），陳福海表示，不論學校屬中央或地方，只要攸關學生學習與成長的需求，縣府都會積極協助，讓資源真正用在刀口上。圖／縣府提供

金門縣長陳福海今天前往金門農工拜會校長吳志衍，除關心學生午餐及校園食品安全外，也針對AI教學設備更新、學生赴台參賽經費、校舍整建、運動防護及校園空間活化等議題交換意見。陳福海表示，教育是培育下一代最重要的投資，不論學校屬中央或地方，只要攸關學生學習與成長的需求，縣府都會積極協助，讓資源真正用在刀口上。

陳福海上午在教育處副處長洪蘋萱及金湖鎮長陳文顧陪同下前往金門農工。他表示，金門高中職學生多為在地子弟，縣府有責任與學校共同打造良好的學習環境，對於急迫且必要的建設與需求，任內都將全力支持。

近期國內食用油苯駢芘事件引發食安疑慮，陳福海特別提醒學校持續落實校園食品安全管理，除縣府持續補助學生午餐經費外，也應從食材採購、廚房作業流程到供餐環境全面把關，確保學生吃得健康、安心。

會中，金門農工提出多項需求，其中因應AI教育快速發展，校內電腦設備逐漸老舊，已難以滿足教學需求，希望縣府協助更新資訊設備，提升學生數位學習環境。此外，學校近年在各項體育競賽表現亮眼，但赴台參賽經費仍有不足，也希望縣府挹注資源，減輕學生及家長負擔。

在校舍改善方面，校方表示，教育部過去補助一般教室整建，但專業教室仍有更新需求。陳福海指出，校舍整建應建立在完整規劃基礎上，希望校方先盤點整體需求，再提出計畫，避免重複投資，讓有限經費發揮最大效益。

金門農工也建議縣府補助設置運動防護員及相關設備，提升東半島學生運動安全。陳福海表示支持，認為若能建立完善運動防護系統，不僅可照顧金門農工學生，也能提供鄰近國中、小學共享資源，擴大服務效益。

此外，陳福海也關心校內游泳池整修進度，並建議盤點校園閒置空間，評估規劃為社區運動中心，在兼顧教學需求下適度開放社區使用，提高公共設施利用率。

針對職場霸凌防治制度上路後，校方提出案件認定與處理需要更多專業協助，希望縣府建立專業委員會或支援機制。陳福海表示，將請相關單位進一步了解實務需求，研議可行方案，讓第一線教育人員無後顧之憂。

陳福海強調，縣府未來將持續與各級學校保持密切溝通，無論教學設備、校園建設或學生權益，只要屬於迫切且必要的需求，都將優先研議協助，攜手打造更完善、安全且優質的學習環境。

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